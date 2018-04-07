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Базелюк принял участие в проигранном «Славии» матче
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Базелюк принял участие в проигранном «Славии» матче 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В субботу в чемпионате Чехии сыграны очередные матчи.
Российский десант не смог себя проявить. Константин Базелюк вышел на замену на 72-й минуте, а его команда «Зброёвка» проиграла 0:1 «Славии». Николай Комличенко же не попал в заявку на игру его команды «Млада Болеслав» с «Яблонцем» (1:1).
Протокол игры
Зброёвка
Славия Прага
71' Тецл Станислав (0:1)
Мелихарек Душан • Враштил Лукаш • Павлик Петр 63' (Ondrej Sukup (63') • Криштуфек Лукаш • Лутонский Милан • Rafael Acosta II • Полак ЯнСедлак Ян • Югар Мартин • Шкода Михал 89' (Antonin Rusek (89') • Томас Пилик
Запасные: Киянскас Тадас • Базелюк Константин • Галоуска Павел • Аширу Мусефиу
Коларж Ондржей • Фрыдрых МихалЮгас Якуб • Нгадеу Майкл • Соболь Эдуард • Боржил Ян • Сучек Томаш • Гушбауэр ЙозефГромада Якуб 55' (Тецл Станислав (55') • Стох Мирослав 84' (Нецид Томаш (84') • Шкода Милан 81' (Данни Мигель (81')
Запасные: Фло Пер-Эгиль • Кудела Ондрей • Сикора Ян • Коварж Пржемысл
07 апреля. Стадион «Местски Брно» (Брно).
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