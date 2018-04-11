Леандро Паредес: Ничего не знаю о Манчини в сборной Италии, это будет его личный выбор 

Ранее сообщалось, что главный тренер питерского клуба намерен покинуть команду этим летом и встать у руля сборной Италии.
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"Манчини — отличный тренер. Он любит свое дело. Я перешел в "Зенит" только благодаря ему. Именно он убедил меня переехать в Санкт-Петербург.
Ничего не знаю о его планах, в том числе по работе со сборной Италии. Это будет его личный выбор", — сказал аргентинец в интервью La Gazzetta dello Sport.
Напомним, итальянец возглавил «Зенит» летом 2017 года. На данный момент команда занимает 5-е место в таблице РФПЛ.