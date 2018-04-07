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«Вестерн Сидней» — «Брисбейн Роар» — 3:0. Видеообзор матча
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«Вестерн Сидней» — «Брисбейн Роар» — 3:0. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 1 час назад
«Вестерн Сидней Уондерерс» победил «Брисбейн Роар» в матче 26-го тура австралийской А-лиги. Встреча прошла в Сиднее на стадионе «Эй-Эн-Зет — Олимпийский» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В составе «Вестерн Сиднея» дублем отметился нападающий Ориоль Риера. Третий мяч забил полузащитник Кристофер Икономидис.
После 26 туров «Вестерн Сидней» набрал 33 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Австралии. «Брисбейн Роар» (32) — седьмой.
Турнирную таблицу А-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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