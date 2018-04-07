СПАЛ 2013 едва не обыграл «Аталанту»

«Аталанта» потеряла важные очки в борьбе за место в еврокубках.

Бергамаски играли в гостях у клуба СПАЛ 2013 в матче 31-го тура и едва вырвали ничью. На гол Тьяго Ционека они ответили реализованным Мартеном де Роном пенальти — 1:1.

"Аталанта" на восьмой строчке, ее соперник же отдалился от зоны вылета на три очка.

Протокол игры

СПАЛ 2013

Аталанта

(1:0) Ционек Тьяго 39'

78' Де Рон Мартен (1:1)