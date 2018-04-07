СПАЛ 2013 едва не обыграл «Аталанту» 

«Аталанта» потеряла важные очки в борьбе за место в еврокубках.
Бергамаски играли в гостях у клуба СПАЛ 2013 в матче 31-го тура и едва вырвали ничью. На гол Тьяго Ционека они ответили реализованным Мартеном де Роном пенальти — 1:1.
"Аталанта" на восьмой строчке, ее соперник же отдалился от зоны вылета на три очка.
Протокол игры
СПАЛ 2013
Аталанта
(1:0) Ционек Тьяго 39'
78' Де Рон Мартен (1:1)
Мерет Алекс • Ционек Тьяго 30' • Саламон Бартош • Фелипе Диас • Лаццари Мануэль 54' • Грасси Альберто • Вивиани Федерико 76' (Луис Эвертон (76') • Куртич Ясмин 79' • Коста Филиппо • Палоски Альберто 90' (Флоккари Сержио (90') • Антенуччи Мирко
Запасные: Скьявон Эрос • Гомис Альфред • Конате Па • Бонаццоли Федерико • Вяйсянен Саули • Витале Маттиа • Маркеджани Габриэле • Giacomo Boccafoglia
Бериша Этрит • Мазиелло Андреа • Манчини Джанлука • Паломино Хосе 68' (Musa Barrow (68') • Хатебур Ханс • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо 75' • Госенс Робин • Кристанте Бриан • Петанья Андреа 42' 46' (Корнелиус Андреас (46') • Гомес Алехандро 90' (Толой Рафаэл (90')
Запасные: Росси Франческо • Кастань Тимоти • Кальдара Маттиа • Хаас Николас • Голлини Пьерлуиджи • Бастони Алессандро • Мелегони Филиппо
07 апреля. Стадион "Паоло Мацца" (Феррара).