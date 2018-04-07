«Бетис» продлил победную серию в матче с «Эйбаром»

«Бетис» набрал отличный ход в концовке сезона и в игре с «Эйбаром» добыл сухую победу (2:0), которая стала для севильцев уже четвертой кряду. Гостевая команда, наоборот, на протяжении пяти туров не знает вкуса побед.

Серхио Леон открыл счет на экваторе первого тайма, а сразу после перерыва голевая точка была поставлена после автогола.

"Бетис" идет пятым, набрав 49 очков, у «Эйбара» — 40.

Протокол игры

Бетис

Эйбар

(1:0) Леон Серхио 21'

(2:0) Арбилья Анайц 50'

Запасные: Кэмпбелл Джоэль • Дурмиси Риза • Pedro López II Дмитрович Марко • Пенья Рубен • Рамис Иван • Арбилья Анайц • Анхель Хосе 64' (Капа Андер (64') • Эскаланте Гонсало 63' (Инуи Такаси (63') • Гарсия Дани 56' • Хордан Хоан • Педро Леон • Кике Гарсия 78' ( Иви Лопес (78') • Орельяна Фабиан 69'

Запасные: Риесго Асьер • Оливейра Паулу • Francesc Regis • Imanol Sarriegui

07 апреля. Стадион «Бенито Вильямарин» (Севилья).