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«Бетис» продлил победную серию в матче с «Эйбаром»
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«Бетис» продлил победную серию в матче с «Эйбаром» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Бетис» набрал отличный ход в концовке сезона и в игре с «Эйбаром» добыл сухую победу (2:0), которая стала для севильцев уже четвертой кряду. Гостевая команда, наоборот, на протяжении пяти туров не знает вкуса побед.
Серхио Леон открыл счет на экваторе первого тайма, а сразу после перерыва голевая точка была поставлена после автогола.
"Бетис" идет пятым, набрав 49 очков, у «Эйбара» — 40.
Протокол игры
Бетис
Эйбар
(1:0) Леон Серхио 21'
(2:0) Арбилья Анайц 50'
Хименес Даниэль • Манди Аисса 79' • Бартра Марк • Амат Хорди 90' • Барраган АнтониоТельо Кристиан 82' (Рубен Кастро (82') • Гуардадо АндресФабиан Руис • Будебуз Ряд 68' (Хоакин Санчес (68') • Леон Серхио 62' (Loren Moron (62') • Гарсия Хави
Запасные: Кэмпбелл Джоэль • Дурмиси Риза • Pedro López II  Дмитрович Марко • Пенья Рубен • Рамис Иван • Арбилья Анайц • Анхель Хосе 64' (Капа Андер (64') • Эскаланте Гонсало 63' (Инуи Такаси (63') • Гарсия Дани 56' • Хордан Хоан • Педро Леон • Кике Гарсия 78' (Иви Лопес (78') • Орельяна Фабиан 69'
Запасные: Риесго Асьер • Оливейра Паулу • Francesc Regis • Imanol Sarriegui
07 апреля. Стадион «Бенито Вильямарин» (Севилья).
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