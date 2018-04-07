«Гамбург» одолел «Шальке» и покинул последнее место в Бундеслиге 

«Гамбург» одержал победу над «Шальке» в матче 29-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
На 9-й минуте Налдо вывел гостей вперёд. На 17-й минуте Филип Костич сравнял счёт, а в начале второго тайма Льюис Холтби забил второй гол «Гамбурга». Вскоре Гвидо Бургшталлер опять восстановил статус-кво, но на 84-й минуте Аарон Хант принёс хозяевам победу.
«Гамбург» набрал 22 очка и поднялся с последнего на предпоследнее место в таблице. «Шальке» (52) — второй.