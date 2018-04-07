«Гамбург» одолел «Шальке» и покинул последнее место в Бундеслиге

«Гамбург» одержал победу над «Шальке» в матче 29-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

«Гамбург» набрал 22 очка и поднялся с последнего на предпоследнее место в таблице. «Шальке» (52) — второй.