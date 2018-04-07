«Гамбург» впервые с ноября 2017 года одержал победу в бундеслиге 

В матче 29-го тура чемпионата Германии «Гамбург» переиграл дома «Шальке» со счетом 3:2. В составе «горожан» отличились полузащитники Филип Костич, Льюис Холтби и Арон Хант. У гостей голы забили защитник Налду и Гвидо Бургшталлер.
Хозяева впервые с 26 ноября 2017 года смогли одержать победу в бунсдеслиге.
"Гамбург" поднялся на 17-е место турнирной таблицы, набрав 22 очка. «Шальке», в активе которого 52 очка, остался на второй строчке.
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29-й тур "Гамбург" — «Шальке» — 3:2 (1:1)
Голы: Налду, 9 (0:1). Костич, 17 (1:1). Холтби, 52 (2:1). Бургшталлер, 63 (2:2). Хант, 84 (3:2).
"Гамбург": Поллерсбек, Пападопулос, Сакаи, Дуглас Сантос, ван Дронгелен, Хант, Холтби, Штайнманн (Экдаль, 72), Костич (Ятта, 75), Ито, Вальдшмидт (Арп, 80).
"Шальке": Ферманн, Налду, Настасич (Бенталеб, 75), Керер, Калиджури, Стамбули, Майер (Маккенни, 46), Горецка, Арит, Бургшталлер, Эмболо (Ди Санто, 46).
Предупреждения: Пападопулос, 8. Настасич, 55. Бургшталлер, 65. Штайнманн, 72.
Судья: Дингерт.
7 апреля. Гамбург. Стадион Volksparkstadion.
Гамбург — Шальке-04 Турнирная таблица чемпионата Германии