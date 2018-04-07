«Гамбург» впервые с ноября 2017 года одержал победу в бундеслиге

Хозяева впервые с 26 ноября 2017 года смогли одержать победу в бунсдеслиге.

"Гамбург" поднялся на 17-е место турнирной таблицы, набрав 22 очка. «Шальке», в активе которого 52 очка, остался на второй строчке.

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29-й тур "Гамбург" — «Шальке» — 3:2 (1:1)

Голы: Налду, 9 (0:1). Костич, 17 (1:1). Холтби, 52 (2:1). Бургшталлер, 63 (2:2). Хант, 84 (3:2).

"Шальке": Ферманн, Налду, Настасич (Бенталеб, 75), Керер, Калиджури, Стамбули, Майер (Маккенни, 46), Горецка, Арит, Бургшталлер, Эмболо (Ди Санто, 46).

Предупреждения: Пападопулос, 8. Настасич, 55. Бургшталлер, 65. Штайнманн, 72.

Судья: Дингерт.

7 апреля. Гамбург. Стадион Volksparkstadion.

Гамбург — Шальке-04 Турнирная таблица чемпионата Германии