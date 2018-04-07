Спортивные лошади — любимые пассажиры Emirates SkyCargo

Emirates SkyCargo, грузовая авиакомпания принадлежащая Emirates, перевозит лучших спортивных коней на различные конные турниры по всему миру. Недавно Emirates SkyCargo перевезла самых дорогих в мире спортивных коней в Дубай на чемпионат Dubai World Cup, являющийся одним из самых нетерпеливо ожидаемых и престижных скачек. Некоторые из фаворитов прошлых соревнований: West Coast, Mubtaahij и Talismanic отправились в путь из своих городов в Дубай на борту грузовых самолетов Emirates SkyCargo. В прошлом авиакомпания Emirates SkyCargo уже перевозила спортивных лошадей для Dubai World Cup, в том числе Arrogate в 2017 и California Chrome в 2016.

Ежегодно во время сезона соревнований в Дубай Emirates SkyCargo играют важную роль, перевозя коней в столицу ОАЭ. Перевозчик уже транспортировал коней с шести континентов в преддверии Dubai World Cup. Третий год подряд Emirates SkyCargo перевозят почти 100 коней со всего мира во время первых этапов одного из самых крупных соревнований в мире — скачки с препятствиями Global Champions Tour.

Кони перевозились двумя чартерными самолетами из Мексики, где они принимали участие в первом этапе турнира, в Майами. Животные прибыли во Флориду 31 марта, где будут выступать во втором раунде соревнований. Кроме коней, масса каждого из которых составляла 600-650 кг, самолетами было поставлено и жокейское оборудование и другое оснащение весом в десятки тонн. После окончания чемпионата в Майами самолеты Emirates SkyCargo заберут коней в Льеж, а оттуда — в Шанхай. Авиакомпания Emirates SkyCargo в течение последних четырех месяцев перевезла более 350 коней в рамках своей сети сообщений. Современная структура перевозчика для транспортировки спортивных животных охватывает флот из самых современных грузовых самолетов, специально спроектированные боксы, а также специальную грузовую рампу для погрузки коней в одном из терминалов аэропорта Dubai World Central. Постоянная рампа для коней — одно из немногих подобных объектов в мире, доступных в этом аэропорту. Она позволяет упростить и обезопасить перегрузку животных из грузовых автомобилей в боксы и наоборот. Emirates SkyCargo сотрудничает с головными предприятиями, специализирующимися на транспортировке коней, такими, как Janah Management и Equitrans, чтобы обеспечить своим четырехногим пассажирам путешествия без стрессов. Кроме того, кони сопровождаются квалифицированными конюхами, также иногда и ветеринарами, которые следят за тем, чтобы животные сохранили свою спортивную форму после выгрузки.