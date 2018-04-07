«Ворскла» улучшила шансы на бронзу, одолев «Мариуполь» 

В предпоследнем матче 26-го тура украинской Премьер-лиги «Ворскла» играла против «Мариуполя» и набрала важные очки в борьбе за третье место. Коллектив из Полтавы победил со счетом 1:0 благодаря голу Михаила Сергийчука во втором тайме.
"Ворскла" на 4 балла увеличила отрыв от «Зари».
Протокол игры
Ворскла
Мариуполь
(1:0) Сергийчук Михаил 57'
Шуст Богдан 65' • Гиоргадзе Андро • Даллку Ардин • Чеснаков Владимир 19' • Кобахидзе Александр 68' (Одарюк Владимир (68') • Кадымян Гегам 57' (Сергийчук Михаил (57' 59') • Пердута Игорь • Ребенок Павел • Шарпар Вячеслав 28' • Коломоец Юрий 86' (Скляр Александр (86') • Васин Денис
Запасные: Ткаченко Александр • Остапенко Олег Олегович
Гальчук Евгений 23' (Левченко Игорь (23') • Демири Бесир 60' • Яворский Сергей • Мишнёв Дмитрий 74' (Диденко Анатолий (74' 90') • Болбат Сергей • Чурко Вячеслав 81' (Арендарук Денис (81') • Тотовицкий Андрей • Пихаленок Александр • Игнатенко Даниил 90' • Тищенко Игорь • Насонов Александр
Запасные: Неплях Евгений • Белый Максим Игоревич
07 апреля. Стадион «Ворскла им. Алексея Бутовского» (Полтава).