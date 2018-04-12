«Бавария» продлит контракт с Рибери и Роббеном

Руководство мюнхенской «Баварии» пришло к соглашению с полузащитниками своей команды Франком Рибери и Арьеном Роббеном в вопросе продления контракта, сообщает Bild

По информации издания, Рибери и Роббен продлят контракт с клубом еще на один год — до июня 2019 года.

35-летний француз перешел в «Баварию» в 2007 году. В составе немецкого клуба Рибери восемь раз становился чемпионом страны, однажды стал победителем Лиги чемпионов, а также выигрывал Суперкубок УЕФА

Роббен выступает за мюнхенский клуб с 2009 года. В текущем сезоне чемпионата Германии он принял участие в 20 матчах, в которых забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

В активе Рибери в нынешнем розыгрыше Бундеслиги 19 игр, в которых он отличился пять раз и сделал один голевой пас.