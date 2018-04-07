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«Бетис» обыграл «Эйбар» и поднялся на пятое место
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«Бетис» обыграл «Эйбар» и поднялся на пятое место 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В матче 31-го тура чемпионата Испании «Бетис» переиграл дома «Эйбар» со счетом 2:0. В составе хозяев отличился нападающий Серхио Леон, у «оружейников» гол в свои ворота забил защитник Анайц Арбилья.
"Бетис" поднялся на пятое место турнирной таблицы ла лиги, набрав 49 очков. «Эйбар», в активе которого 40 очков, занимает десятую строчку.
Чемпионат Испании
Примера
31-й тур  "Бетис" — «Эйбар» — 2:0 (1:0)
Голы: Леон, 21 (1:0). Арбилья, 50 — в свои ворота (2:0).
"Бетис": Дани Хименес, Барраган, Амат, Бартра, Манди, Фирпо, Гуардадо, Будебуз (Хоакин, 68), Руис, Тельо (Рубен Кастро, 81), Леон (Лорен Морон, 62).
"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель (Капа, 64), Арбилья, Педро Леон, Пенья, Дани Гарсия, Хоан Хордан, Эскаланте (Инуи, 63), Орельяна, Кике (Алехо, 78).
Предупреждения: Дани Гарсия, 56. Орельяна, 69. Манди, 79. Амат, 90+2.
Судья: Медье Хименес.
7 апреля. Севилья. Стадион Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera).
Бетис — Эйбар
Турнирная таблица чемпионата Испании
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