«Бетис» обыграл «Эйбар» и поднялся на пятое место

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Бетис» переиграл дома «Эйбар» со счетом 2:0. В составе хозяев отличился нападающий Серхио Леон, у «оружейников» гол в свои ворота забил защитник Анайц Арбилья.

"Бетис" поднялся на пятое место турнирной таблицы ла лиги, набрав 49 очков. «Эйбар», в активе которого 40 очков, занимает десятую строчку.

Чемпионат Испании

Примера

31-й тур "Бетис" — «Эйбар» — 2:0 (1:0)

Голы: Леон, 21 (1:0). Арбилья, 50 — в свои ворота (2:0).

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель (Капа, 64), Арбилья, Педро Леон, Пенья, Дани Гарсия, Хоан Хордан , Эскаланте (Инуи, 63), Орельяна, Кике (Алехо, 78).

Предупреждения: Дани Гарсия, 56. Орельяна, 69. Манди, 79. Амат, 90+2.

Судья: Медье Хименес.

7 апреля. Севилья. Стадион Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera).

Бетис — Эйбар

Турнирная таблица чемпионата Испании