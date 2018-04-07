Арсенал — Саутгемптон: прогноз на очередную победу канониров

Воскресную программу тридцать третьего тура английской Премьер-лиги откроют «Арсенал» и «Саутгемптон». Команда Арсена Венгера надеется продлить победную серию, которая уже насчитывает пять матчей во всех соревнованиях. Но и команда Марка Хьюза рассчитывает на набор очков, ведь «святые» ведут борьбу за выживание. "Евро-Футбол.ру" анонсирует будущее противостояние на "Эмирейтс"

Арсенал

На текущий момент «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, и кажется, что хуже быть не может, хотя лондонцев поджимает «Бёрнли». После субботней победы над «Уотфордом» команда Шона Дайча вновь сократила отставание от «канониров» до двух очков. В воскресенье своё слово скажут подопечные Арсена Венгера, хотя их приоритетом на оставшуюся часть сезона, конечно, является Лига Европы. В четверг «Арсенал» сделал серьёзную заявку на проход в полуфинал, разгромив ЦСКА со счётом 4:1. Теперь лондонский клуб рассчитывает продлить серию побед во всех соревнованиях до шести поединков.

Генрих Мхитарян в матче против ЦСКА повредил колено и теперь рискует пропустить какое-то время. Также в лазарете у «Арсенала» числятся Давид Оспина, Эйнсли Мэйтленд-Найлс и Санти Касорла.

Саутгемптон

Первый матч в Премьер-лиге под руководством Марка Хьюза «Саутгемптон» провёл неудачно. В прошлую субботу «святые» по всем статьям уступили «Вест Хэму», пропустив в Лондоне три «сухих» мяча. В зоне вылета продолжают оставаться две команды, которые по ходу сезона тренировал Марк Хьюз. Вот уж будет забавно, если обе они — и «Сток Сити», и «Саутгемптон — отправятся в Чемпионшип. Но сейчас о самых печальных сценариях никто не думает. В воскресном поединке южане надеются дать бой „Арсеналу“ и зацепиться за очки.

За „Саутгемптон“ не сможет сыграть Сэм Маккуин . Других кадровых забот Марк Хьюз не испытывает.

Где смотреть матч

Игру на „Эмирейтс“, которая стартует в 16:15 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал „Матч! Футбол 1“. Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

»Арсенал" — «Саутгемптон»: +20=11-6. Разница мячей: 67-36.

Первый круг: 1:1.

"Арсенал" имеет существенное преимущество в матчах против «Саутгемптона» в эпоху Премьер-лиги. В истории турнира «канониры» ни разу не проиграли «святым» на своём поле.

Интересные факты

— «Арсенал» может добыть 150 победу на «Эмирейтс» и стать первой командой, которая выиграла по 150 игр в Премьер-лиге на двух разных стадионах.

— Чарли Остин забивал во всех 3 своих матчах Премьер-лиги против «Арсенала».

— «Арсенал» не проигрывал «Саутгемптону» дома в чемпионате с ноября 1987-го года.

— Марк Хьюз в этом сезоне уже обыгрывал «Арсенал», будучи главным тренером «Сток Сити».

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Саутгемптон" жизненно нуждается в очках, но «Арсенал» находится в хорошей форме и в хорошем настроении. Кроме того, «канониры» успешно выступают против «святых» в домашних матчах Премьер-лиги. В воскресенье мы ждём победы команды Арсена Венгера. Наша ставка: «Победа „Арсенала“ с коэффициентом 1.6.