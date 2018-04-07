ПСВ за пять минут отыграл два гола у «АЗ Алкмаара» и забил победный мяч

Чемпионат Голландии продолжает удивлять сюжетами матчей.

Лидеры сезона из ПСВ приехали на матч с идущим третьим «АЗ Алкмааром» в ранге практически чемпионов и едва не потерпели фиаско. Дубль Ваута Вегхорста к 61-й минуте поставил эйндховенцев в положение догоняющих. И вот за 15 минут до финального свистка ПСВ начинает забивать, забивать и забивать. За 5 оборотов секундной стрелки гости превратили 0:2 в 3:2.

ПСВ увеличил очковый запас от «Аякса» до десяти баллов.

Протокол игры

АЗ Алкмаар

(1:0) Вегхорст Ваут 53'

(2:0) Вегхорст Ваут 61'

74' Перейро Гастон (2:1)

Запасные: Коутиньо Джино • Ван Оверем Йорис • Бель-Хассани Иллиас • Owen Wijndal • Mees Hoedemakers

Зут Йерун • Ариас Сантьяго • Шваб Даниэль • Исима-Мирен Николя • Бренет Джошуа • Ван Гинкел Марко • Хендрикс Йоррит • Рамселар Барт 74' (Мален Дониэлл (74' 90') • Перейро Гастон 90' (Люккассен Деррик (90') • Де Йонг Люк • Лосано Ирвин

Запасные: Ром Элой • Ван Осх Яник • Паал Кеннет • Росарио Пабло • Ламмерс Сэм Гудмундссон Альберт • Риго Данте • Armando Obispo • Mauro Junior

07 апреля. Стадион «АФАС» (Алкмаар).