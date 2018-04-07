ПСВ за пять минут отыграл два гола у «АЗ Алкмаара» и забил победный мяч 

Чемпионат Голландии продолжает удивлять сюжетами матчей.
Лидеры сезона из ПСВ приехали на матч с идущим третьим «АЗ Алкмааром» в ранге практически чемпионов и едва не потерпели фиаско. Дубль Ваута Вегхорста к 61-й минуте поставил эйндховенцев в положение догоняющих. И вот за 15 минут до финального свистка ПСВ начинает забивать, забивать и забивать. За 5 оборотов секундной стрелки гости превратили 0:2 в 3:2.
ПСВ увеличил очковый запас от «Аякса» до десяти баллов.
Протокол игры
АЗ Алкмаар
(1:0) Вегхорст Ваут 53'
(2:0) Вегхорст Ваут 61'
74' Перейро Гастон (2:1)
76' Лосано Ирвин (2:2)
79' Ван Гинкел Марко (2:3)
Бизот Марко • Свенссон Юнас 80' (Идрисси Уссама (80') • Ван Рейн Рикардо • Влаар Рон 78' 89' • Вюйтенс Стейн 88' (Сёнтьенс Матс (88') • Оуведжан Томас • Мидтше Фредрик 89' • Тил Гуус • Teun Koopmeiners • Джаханбакш Алиреза • Вегхорст Ваут 77'
Запасные: Коутиньо Джино • Ван Оверем Йорис • Бель-Хассани Иллиас • Owen Wijndal • Mees Hoedemakers
Зут Йерун • Ариас Сантьяго • Шваб Даниэль • Исима-Мирен Николя • Бренет Джошуа • Ван Гинкел Марко • Хендрикс Йоррит • Рамселар Барт 74' (Мален Дониэлл (74' 90') • Перейро Гастон 90' (Люккассен Деррик (90') • Де Йонг Люк • Лосано Ирвин
Запасные: Ром Элой • Ван Осх Яник • Паал Кеннет • Росарио Пабло • Ламмерс Сэм • Гудмундссон Альберт • Риго Данте • Armando Obispo • Mauro Junior
07 апреля. Стадион «АФАС» (Алкмаар).