Миодраг Божович: «Арсенал» был лучше «Уфы»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после матча 25-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:1) отметил, что команда сумела собраться и добыла важнейшую победу в условиях серьезного дефицита здоровых футболистов. После окончания пресс-конференции специалист поздравил присутствующих журналистов с наступающим праздником — Пасхой.

— Сегодня главным было взять три очка, потому что противник — сосед по турнирной таблице. «Уфа» — непростая команда, играет в хороший футбол. Думаю, что мы были лучше. Быстро забили, но после этого мне не понравилось, как мы действовали. Надеялся, что забитый мяч нас раскрепостит, будем играть лучше, но наоборот, до того как пропустили ответный гол, играли очень плохо. Потом большее количество времени мы были лучше соперника. Владели инициативой, создали больше моментов, второй тайм получился хорошим. Хочу поздравить своих игроков, они — молодцы. Даже с учетом наших потерь в составе — Майга, Джорджевич, Чаушич, Григалава — мы собрались и выиграли эту игру. Порадовали болельщиков, которые, повторюсь, лучшие в России.

— В прошлом матче игроки жаловались на усталость, а сегодня больше часа демонстрировали невероятную физическую активность. Откуда силы?

— Наверное, второе дыхание открылось.

— Сегодня предупреждение получил Беляев, он пропустит следующую игру. Получил травму Кангва. Есть понимание, кто сможет выйти на поле в Краснодаре?

— Пока непонятна ситуация с Кангвой, надеемся, что там нет ничего серьезного. Посмотрим. Кто будет жив и здоров, тот будет играть. Что делать…

— После второго забитого мяча «Арсенал» до финального свистка продолжал играть в атакующий футбол. Это такая стратегия, что нападение — это лучшая защита?