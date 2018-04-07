Миодраг Божович: «Дзюбу было жалко»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после матча 25-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:1) отметил, что его команда зависит от нападающего Артема Дзюбы. Специалист также добавил, что форвард очень помогает тулякам.

Игорь Горбатенко забил свои первые мячи в премьер-лиге. Вы дали ему установку бить издали или так само получилось?

— Кто бьет — тот и забивает. У него очень хороший удар, на тренировках он постоянно забивает очень красивые голы. Меня не удивило, что он забил. Надо бить по воротам! Он молодец, второй гол просто красавец.

— Команда избавляется от «дзюбозависимости»? Сегодня оба гола были забиты без его участия.

— Я бы не сказал, что избавляется. После того как мы забили первый гол, стали делать длинные передачи на Дзюбу. Мы — играющая команда, а стали на него грузить. В этот момент мне было его жалко. Он один вступал в единоборства, а остальные наблюдали, как летает мяч. Нельзя так играть. А вот когда мы стали играть в комбинационный футбол, то начали создавать хорошие моменты. Не было установки играть на Артема, а «дзюбозависимость» есть. В конце, когда надо было сохранить мяч, он это делал. Он очень нам помогает.

— Второй матч складывается впечатление, что не хватает запасных, нет резерва.