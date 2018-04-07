Сергей Семак: «Сравняли счет и рано успокоились»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после поражения от «Арсенала» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата России выразил мнение, что на результат повлияли проблемы психологического характера. Уфимцы пропустили уже на 2-й минуте и сравняли счет на 16-й.

— Тяжелая игра, борьба, единоборства… Не так много было опасных, голевых моментов. Конечно, обидно, что проиграли, — сказал Семак. — Матч мог закончиться по-разному: могли и выиграть, могли и вничью сыграть, и проиграть. К сожалению, уступили. Конечно, мы не можем быть довольны таким результатом. Будем разбирать ошибки, двигаться дальше, работать. Только через труд можно двигаться вперед.

— После первого пропущенного гола «Уфа» забрала мяч, стала давить на ворота «Арсенала», что помешало так играть после второго мяча?

— Я думаю, это проблемы психологического характера. Когда ты хочешь отыграться, ты начинаешь быстро двигать мяч. Действительно, после первого гола мы минут 20-30 играли достаточно хорошо. Потом сравняли счет, и наступила некая успокоенность, опять заняли выжидательную позицию, сами отдали инициативу. В концовке не хватило правильных действий, остроты, для того чтобы сыграть вничью. Старались, рисковали, шли большими силами, но дивидендов из этого, к сожалению, не извлекли. Был хороший момент у Слая. Забей он, игра могла бы по-другому сложиться. Но выигрывает тот, кто забивает больше.

— Для вас стало неожиданностью то, что «Арсенал» смог долго держать мощное давление?

— Нет. Поле достаточно сложное, мяч прыгает, естественно, обе команды понимали, что надо вынудить соперника совершать больше ошибок. По такому полю это правильно, и мы были к этому готовы. В первом тайме у нас лучше получалось, во втором тоже были прекрасные возможности для того, чтобы выйти в хорошую позиционную атаку, но качество принятий решения нас сегодня подводило. В завершающей стадии не хватило рационализма. ( Петр ПОРТЯНСКИЙ

Рубин — Ахмат