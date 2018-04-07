Шатов доказал «Зениту», что его зря отпустили

«Новому главному тренеру «Краснодара» 34-летнему Мураду Мусаеву выпало дебютировать в Премьер-Лиге с игры в Петербурге. Против разозлённого неудачами "Зенита" , против коллеги с мировым именем, сколько бы мы ни критиковали Роберто Манчини . Когда итальянец выиграл свой первый трофей с «Манчестер Сити» в 2011-м, Мусаев только поступил на работу в академию краснодарского клуба. Сложнейший тест! Но именно в таких сражениях приобретается ценный тренерский опыт.

Игра захватила с первых минут. Не так много в чемпионате России матчей, в которых обе команды пытаются играть в футбол. «Краснодар», конечно же, не изменил своему стилю, сменив главного тренера. Хотя кое-какие тактические детали обратили на себя внимание. Например, при формальной схеме 4-3-3 краснодарцы в обороне выстраивались скорее 4-4-2. Шатов опускался на одну линию к Юрию Газинскому , а Маурисио Перейра вместе со Смоловым прессинговал центральных защитников «Зенита». При этом свободным в центре оставался главный разыгрывающий игрок сине-бело-голубых Леандро Паредес . Любопытный ход Мусаева. Видимо, он надеялся на ошибки Бранислава Ивановича и Михи Мевли при начале атак. Перейра проделывал сумасшедший для себя объём работы. Лишь после получаса матча он стал опускаться заметно глубже и перекрывать Паредеса», — отмечает тренерскую дуэль автор «Чемпионата» Анатолий Романов

Голливудский сюжет

«Олег ждал визита в Питер. Тут-то он и попал. С лёту метров с пятнадцати точнёхонько впритирку к штанге.

"Зенит" был лучше в первом тайме матча с «Краснодаром». А потому тот гол пришёлся как нельзя кстати. Так большой мастер одним росчерком перечёркивает все художества соперничающей команды, у которой, кажется, вот-вот что-то должно прорисоваться.

Шатов до матча предупредил, что играет не против «Зенита», а за «Краснодар». А потому забитый мяч он не праздновал. Партнёры кинулись к нему с поздравлениями, а он дал понять, что восторгами не переполнен.

Безусловно, это история из тех, что принято называть голливудскими. Тот сюжет, где герой в один миг переворачивает вверх дном весь мир лжи и порока, уничтожая своих гонителей, всегда идёт на ура. Особенно если разворачивается не на экране, а в жизни.

Чуткая питерская публика оценила всё безупречно. Едва ли полсотни тысяч собрались на «Крестовском», чтобы порадоваться за «Краснодар». Конечно, все эти люди ждали триумфа «Зенита». Но когда стали очевидны драматургические глубины момента, человеческое в этой аудитории взяло верх над болельщицким. Когда Шатов уходил на замену, питерский стадион проводил его овацией. В этот момент стоило бы обратиться к старожилам ленинградских арен: было ли когда такое, чтобы все трибуны кругом рукоплескали сопернику?», — восторгается корреспондент Sportbox.ru Андрей Колесников

Заслуженные овации

«Вопрос о Шатове наверняка прозвучал бы на встрече с фанатами. До сих пор Манчини популярно не объяснил решения расстаться с хавбеком, а тот в «Краснодаре», прямом конкуренте «Зенита», регулярно играет. Причем в середине поля. Шатов сам признавался, что больше любит играть в центре, а не на фланге, но Манчини упрямо ставил россиянина на край.

В «Краснодаре» Игорь Шалимов позволил Шатову действовать в середине, и Мурад Мусаев, который на неделе стал новым тренером «быков», оставил хавбека на своей позиции. Разве что опустил вглубь: в матче с «Зенитом» Шатов вспомнил функции box-to-box, которыми его некогда наделяли в Питере.

Фланги у «Краснодара» и так сильные, ведь Классон и Мамаев любят и умеют растягивать оборону. Перейра органичен в роли «десятки», а атаки вторым темпом должен был поддерживать Шатов. Так и вышло: в середине первого тайма полузащитник принял скидку Классона и попал точно в угол. Стадион несколько секунд был шокирован, а затем с «виража» донеслись аплодисменты. После объявления автора забитого мяча к овациям подключились и остальные трибуны. Все это напоминало произошедшее во вторник в Турине, когда арена «Ювентуса» аплодировала Криштиану Роналду за гол ударом через себя», — фиксирует автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

Манчини зря заменил Заболотного

«Однако на одном Шатове удержать атаки «Зенита» было нереально. Из-за того что Перейра опустился ниже, больше свободы при розыгрыше мяча получили центральные защитники и Леандро Паредес. Так, команда Роберто Манчини наконец-то стала проводить опасные контратаки низом. Тут же это привело к взятию ворот ─ Дриусси разогнал быструю атаку, отдал пас на Ерохина, а тот вместо передачи на Заболотного решил обыграть Рамиреса и пробить с левой. Наверняка теперь колумбиец опять присядет на скамейку, хотя именно из-за того, что его постоянно «маринуют», он и допускает такие глупые ошибки, например, позволяет себя обыграть Ерохину.

Впрочем, долго смотреть на Оздоева в центре не пришлось. Спустя несколько минут после перерыва Роберто Манчини произвел первую замену ─ вместо Заболотного неожиданно вышел Андрей Панюков (при здоровом Дмитрии Полозе). Это второй выход 23-летнего нападающего за первую команду! «Зенит» перешел с формации 4-3-3 на 4-4-2, где Оздоев снова оказался слева. В атаке остались Друисси и Панюков. Наверняка это должно было улучшить движение мяча низом, поскольку именно так «Зенит» лучше вскрывал оборону «Краснодара». На деле же зенитовцы потерялись. Оздоев снова почувствовал себя ненужным, стал чаще ошибаться, а вся команда с отсутствием высокого форварда потеряла один из вариантов выхода в атаку. Единственное, на что мог рассчитывать «Зенит» впереди ─ это стандартные положения, на которых более-менее опасно действовал Бранислав Иванович», считает автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев

«Во втором тайме у Шатова начались проблемы с коленом, но он продержался до 76-й минуты и однажды так навесил с углового, что Классон должен был забивать второй мяч.

Когда стало понятно, что продолжить игру не получится, Шатов сел на газон, потом долго пытался докричаться до судьи. А уходя с поля, обменялся жестами с Паредесом, недовольным тем, что арбитр разрешил замену до очередного углового (всего их у питерцев было 10).

Болельщики при этом устроили Шатову овацию. Возможно, что аплодировал и Артем Дзюба. 22 апреля у «Зенита» игра с «Арсеналом», но начать волноваться Манчини лучше уже сейчас — Дзюба готов заплатить 120 тысяч евро, лишь бы только выйти на поле.

В добавленное время Шатов, сидя на скамейке, заплакал. Причина этого неизвестна — возможно, травма оказалась слишком серьезной. А, может быть, дело в эмоциях. Но к тому моменту Классон уже забил победный мяч — после 18 передач, пятки Смолова и рикошета», — резюмирует редакция Sport24.

«Этот матч должен был быть встречей форвардов сборной России в другом виде. Мы собирались сравнивать Федора Смолова Александром Кокориным . И убеждаться, что в атаке у нас на чемпионате мира есть выбор, конкуренция. У форварда «Зенита» сейчас другая борьба: гонка «кто быстрее вылечит кресты» с Эмануэлем Мамманой и другими спортсменами в римской клинике.

А дуэль нападающих — это Смолов против Антона Заболотного, который после перехода в «Зенит» и небольшого пока отрезка без голов стал внезапного одним из главных символов безнадеги в сборной России. Сложно спорить, что Заболотный — вряд ли тот человек, который в одиночку вытащит сборную на чемпионате мира. При этом его вполне конкретная функция понятна, а концовка сезона в «Зените» может помочь ему адаптироваться к уровню и в товарищеских матчах за сборную совершить пару полезных скидок или даже результативных касаний.

Проблема и «Зенита», и сборной России, и «Краснодара» сходится: не получается стабильность. Оптимисты могут цепляться за удачные отрезки, критики — за провальные, а между ними игра выглядит примерно никак. Поэтому для «Зенита» непроходим «Лейпциг», «Краснодару» постоянно приходится терпеть серии типа «три очка за пять матчей», а сборная России может нестыдно выглядеть на фоне топ-команд только десять-пятнадцать минут», — огорчается обозреватель «Советского Спорта» Андрей Васильев

Шатов готов вернуться в сборную

«Во втором тайме у «Краснодара» стало получаться гораздо больше. В том числе речь о тех самых разрезающих передачах. Мячом большую часть времени владели именно гости, и Шатов все время пытался обострять игру, отправляя низом мяч в сторону Смолова и Классона. Плюс на нем были все «стандарты», а угловой на 71-й минуте едва не закончился голом. Он все так же быстро летел в прессинг и бежал в оборону. Теперь уж точно можно сказать: Шатов значительно расширил свой функционал после ухода из «Зенита». И попал в команду, где может его использовать.

Ни для кого не секрет, что именно Роберто Манчини настоял на уходе Шатова из команды. Жалеет ли итальянец об этом сейчас? Вряд ли. Как и многие вопросы, он рассматривает этот с прагматичной точки зрения.

— Мое решение не может поменяться после одного матча или одного гола, — сказал он на пресс-конференции.

Летом Роберто Манчини уедет из Петербурга. Это понимают все. И все, кто видел, как играл Шатов с «Зенитом», захотят его возвращения. Однако в этом вопросе многое будет зависеть уже и от «Краснодара».

Куда более актуальный момент — сборная России, в которую футболист очень хочет вернуться.

У него нет разногласий со Станиславом Черчесовым, поэтому никаких препятствий для участия в домашнем чемпионате мира нет. Ведь Олег сделал для этого действительно немало», — считает корреспондент «Спорта День за Днем» Дмитрий Зимин

Шатов рыдал до самого конца матча

«А «Зенит» отдал Шатова в аренду «Краснодару». В контракте было отдельно прописано: чтобы полузащитник сыграл в Питере, нужно заплатить дополнительную сумму. По неофициальным данным, речь идет о 10 млн рублей. Отдавать такую сумму за один матч — сомнительная идея. Наличие Шатова далеко не гарантировало результат. Однако клуб и футболист пошли на этот шаг. Есть основания полагать, что по крайней мере часть денег заплатил сам игрок.

Потраченные деньги полностью себя оправдали. Шатов забил отличный гол. Тут показательно, что затем сделал футболист — подбежал к тренеру «Краснодара» и показал на него пальцем. Мол, вот человек, который мне доверяет. В этом поступке куда больше искренности, чем в протокольных словах — я играю за одних, а не против других. При этом жест Шатова не был грубым. Всё было сделано максимально корректно.

Показательный момент случился, когда Шатов пошёл подавать угловой. Болельщики «Зенита» аплодировали человеку в майке «Краснодара». Человеку, который забивает их любимой команде. А ведь Шатов отличился вовсе не в падении через себя. Роналду исполнил фантастически красивый гол, когда ему аплодировали фанаты соперника. Шатов получил такое признание за упорство.

В этот момент мне сразу вспомнилось, как знакомые рассказывали о первых словах Шатова по приезду отель Melia на сборе «Краснодара»: «Мне плевать на деньги, я уже просто хочу играть».

На 59-й минуте Шатов получил травму передней четырёхглавой мышцы. В таких ситуациях футболиста меняют. Однако Олег продолжил матч и ещё 20 минут играл, прихрамывая! Затем уже просто встал, потому что не мог бегать, и лишь сжимал зубы. Было видно, что Шатов играл через боль.

"Краснодар" забил победный мяч на 88-й минуте. Шатов рыдал до самого конца матча. Комментатор Дмитрий Шнякин , который находился в нескольких метрах от футболиста, признался, что никогда не видел таких эмоций.

Именно ради этого матча Шатов уходил в «Краснодар». Олег доказал, что его зря отпустили», — объясняет автор «Чемпионата» Григорий Телингатер

С Манчини давно всё ясно

«Манчини вырывал листочки из блокнота и передавал их полевым игрокам. Тактические изменения если и произошли, то никак не помогли «Зениту»: на 88-й минуте Виктор Классон из дуги штрафной площади пробил точно в угол ворот Андрея Лунёва . Без шансов для вратаря. На стадионе раздался оглушительный свист, многие болельщики сине-бело-голубых потянулись к выходам, а на бровку приземлились несколько шарфов местной команды.

В это время Олег Шатов держал лёд на повреждённой ноге и рыдал в компании запасных «горожан». «Как самочувствие? Все отлично», — агентство «Р-Спорт» передаёт слова главного героя матча. Это были слёзы эпизодического счастья. И эмоция сезонной обиды — от того, как с Олегом поступили в «Зените» при Манчини.

После домашнего поражения итальянский тренер нервно крутил глазами и что-то бормотал про возможное увольнение с неустойкой от «Зенита», от которой мог бы отказаться великодушный Роберто. Его спрашивали и про Шатова, и про бесполезных форвардов, не забивающих целый век. А что тут скажешь?

Весна в РФПЛ очень жестоко прикалывается над клубом из Санкт-Петербурга. У Артёма Дзюбы в «Арсенале» уже 4 гола и 2 голевые, а у «Зенита» — всего 2 мяча собственного сочинения. Даже «Амкар» Вадима Евсеева забил больше — 4 гола. Вот что тут добавить и комментировать? Просто стыдно, друзья. С Манчини давно всё ясно.

Роман Герасимов. Так выглядела первая победа «быков» над грандом в текущем сезоне Премьер-Лиги. Пожелаем удачи новому главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву. Надеюсь, он ещё покажет нам свой застенчивый и небритый смайлик», — безапелляционен автор FootballHD

«Краснодар» вернулся

«И — вернулся «Краснодар»! Тот, который любили и ценили не только в столице Кубани. Тот, которому свойственно живое футбольное начало, первозданное-игровое. Просто удивительно — вернулся-то он, что называется, в мгновение ока, тотчас после отставки Игоря Шалимова. И с назначением Мурада Мусаева, от плоти клубной.

Получается, тот «Краснодар» и не исчезал, а затаился — пока его действиями руководил Шалимов. Потому что нельзя за считанные дни дать команде такое идеальное взаимодействие — на приличных, заметим, скоростях! — и уж тем более «физику», в чем гости оказались определенно лучше хозяев (еще один привет Манчини: чего ни хватишься, ничегошеньки у вас, синьор, нет!).

Можно сказать: эта игра «Краснодара» стала дополнительным комментарием к отставке Шалимова.

Вот что особенно интересно: почувствовал ли Сергей Галицкий во время матча на «Крестовском» то, что ощутили, уверен, люди, прикипевшие душой к команде во времена Олега Кононова , но остывшие при Шалимове? Я скажу «мы», потому что и себя к этим людям причисляю. Так вот, мы критиковали команду не за наивность, романтичность или прочую авантюрность. Нас коробило то, что при тренере Шалимове «Краснодар» выдавал вместо подлинника подделку, имитацию. Он будто разлюбил по-настоящему играть. А отбывал — то лениво, то дергано — некую стилистическую повинность.

Возможно, причина той (оставшейся, надеюсь, в прошлом) мутации заключалась в следующем. Шалимов, самодостаточный футбольный человек, внутренне не был согласен с тем футболом, какой хотел видеть Галицкий. Наступал на горло своей авторской тренерской песне. Делал вид, что разделяет ценности работодателя. Потому и действовал «Краснодар» те полгода натужно. То ли через не могу, то ли через не хочу», — гадает обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев

«Зенит» без контроля

«Роберто Манчини не контролирует свою команду — это уже не новость, но главная боль заключается в том, что итальянец даже не пытается что-либо изменить, ему подходит роль свадебного генерала в большом российском клубе в ожидании работы в сборной Италии, о которой он мечтает. Сколько записок ни передавай через футболистов, система взаимопонимания от этого не наладится, в «Зените» не работают связки, нет выстроенных линий и идеи, вокруг которой строится командная работа. Все, что делает Манчини — это нелепая игра в менеджера, в то время как «сине-бело-голубым» очень нужен тренер, который научит, покажет, разжует, в конце концов, возьмет на себя ответственность.

Роберто в его карьере удавалось добиваться солидных результатов, опираясь на мастерство игроков в «Манчестер Сити» и «Интере» (успехи с «Фиорентиной» и «Лацио» остались так далеко позади, что к сегодняшнему образу алленаторе отношения практически не имеют). Сегодняшний состав «Зенит» не удовлетворяет Манчини, и для него это главное оправдание неудач. Во флеш-интервью итальянец говорит об «отсутствии линии нападения» — как будто выстраивать созидательную деятельность не входит в его обязанности. Да, Кокорин получил травму, а Заболотный не форвард мечты, но в этом самом матче ворота «Зенита» поразил Олег Шатов, которому Роберто не нашел места в команде, а через пару туров еще Дзюба может взять слово.

Удивительно от тренера, разбрасывающегося такими кадрами, слышать сетования на слабую игру в атаке. Манчини все сказал верно, но так, словно давал анализ со стороны, а он ведь не приглашенный эксперт на телевидении, а тренер этой самой команды, которая третий сезон подряд может остаться без Лиги чемпионов, что будет крахом с такими амбициями и кадровыми ресурсами. И ладно бы, если еще можно было сказать, что «Зенит» растет на этих неудачах, готовится к рывку. Нет. «Зенит» сейчас как слепая лошадь без упряжки и возницы, нет никакого поступательного движения в конкретно выбранном направлении, есть бессмысленное метание и агония», — дает выволочку тренеру автор Soccer.Ru Александр Чистяков

Пора менять Манчини на Семака

«По мне — «Зениту» пора заканчивать с курсом на распиаренных европейских специалистов, эффектной антитезой которому предстали в этот день «Краснодар» и нежданная фигура его нового главного тренера. Галицкий всегда находил неожиданных, антитрендовых персонажей — но тут превзошел самого себя.

​Не знаю, что с симпатичным человеком Мусаевым будет дальше — но начал он с того, что обыграл на выезде Манчини. И этот факт навсегда станет частью его биографии. А через пару лет он, может, станет тем самым тренером, который воплотит мечту Галицкого и выпустит на поле в матче первой команды 11 выпускников чудо-академии «Краснодара». Как это однажды сделал в «Барселоне» с выпускниками Ла Масии Пеп Гвардьола.

​С «Зенитом» же в последние годы происходит что-то сюрреалистическое. В позапрошлом сезоне мимо Лиги чемпионов проехал победитель Лиги Европы во главе «Порту» и экс-главный тренер «Челси» Андре Виллаш-Боаш (но португалец хотя бы в предыдущем сезоне чемпионом становился). Год спустя его «достижение» повторил последний триумфатор Кубка УЕФА во главе «Шахтера» Мирча Луческу . А теперь к этому близок чемпион всея Англии и Италии Манчини. На каждого из них была сделана серьёзная ставка и потрачены большие по российским меркам деньги.

​А на выходе — три года жалоб и массовый выход (извините за тавтологию) болельщиков с арены на Крестовском сразу же после того, как счет в матче «Зенит» — «Краснодар» стал 1:2. Ничего еще не выглядело решенным, но людей не обманешь. Даже если они и были в этом своем стихийном демарше не правы.

​Почему-то мне кажется, что, будь главным тренером «Зенита», допустим, Сергей Семак — и Шатов, и Артем Дзюба забивали бы сейчас не за «Краснодар» и «Арсенал». И бежали после голов делить радость не к Мусаеву и Миодрагу Божовичу», — призывает гнать итальянца колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер

Инородное тело

«Не хотел бы обсуждать перспективы Роберто Манчини. Мое мнение сформировано, но сейчас во главе угла турнирные задачи. Итальянский специалист давно стал инородным телом в «Зените» (аплодисменты в адрес Шатова — лучшее тому подтверждение), а его критика в адрес форвардов и вовсе за гранью добра и зла: — С такой игрой мы не попадем в Лиге чемпионов. Невозможно выигрывать матчи, когда нападающие не забивают голов. На мой взгляд, Манчини хоть раз стоило бы взять вину на себя. Но это, увы, не в традициях тренера «Зенита». Нам же, повторюсь, надо поддержать команду. Мы переживаем еще один сложный этап.

Зачем Манчини брать вину на себя, если совершенно очевидно, что летом он покинет команду? Итальянец никогда не пытался не то что быть в Петербурге своим — даже им казаться. Поэтому даже меньше претензий к нему, чем к клубному руководству. Объясните, сколько можно выдергивать из Европы тренеров, которые не видят себя во главе сине-бело-голубых на долгую перспективу? Мне кажется, «Зенит» должен возглавить кто-то более амбициозный с точки зрения карьерного роста, чем именитый европеец», — ставят диагноз тренеру авторы Bobsoccer.ru.

Увольнять, не дожидаясь мая «А у «Зенита» остаются шансы побороться за лигочемпионское место. Правда, они приобрели в значительной мере теоретический характер. Манчини, впрочем, пообещал побороться. Пожаловавшись традиционно, что ему покупали футболистов, не согласовывая с ним кандидатуры. После чего выразил разочарование игрой Себастьяна Дриусси и Эмилиано Ригони. Которых он же и выбирал. Нестыковочка. Будем снисходительны, итальянец, конечно же, нервничал.

Но в общем, это уже приговор. Спасти сезон вряд ли удастся. Отрыв серьезный для короткой финишной дистанции и теперь уже не только от «Локомотива», но и от "Спартака" , верпоятно и от ЦСКА.

Уже в глаза бросается, что Манчини не управляет командой. Мы вправе были ждать от нее сегодня, если не классной игры (ну, нет ее!), то по крайней мере, порыва. А наткнулись на пассивность Ригони.

И вот тут возникает вопрос: а стоит ли руководству клуба дожидаться мая, когда Мистер сам запросит вольную? Быть может, «Зениту» необходима встряска? Уж коли сам Манчини бросает в бой (как последний шанс) Андрея Панюкова, то быть может, это лучше получится у кого-то из тех, кто в состоянии сплотить и эмоционально подзарядить на короткий отрезок?», — глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли.