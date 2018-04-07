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«Что? Где? Когда?». Игра четвертая
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«Что? Где? Когда?». Игра четвертая 

Вечерняя Москва 22 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
8 апреля в 22.30 на Первом канале продолжится весенняя серия игр в знаменитом «интеллектуальном казино».
В первой игре весенней серии приняла участие команда звезд «Клуба веселых и находчивых». Две программы-долгожительницы российского телевидения, две игры, выходящие поочередно в эфир по воскресеньям, встретились в прямом эфире в игровом зале «Что? Где? Когда?» в Нескучном саду.
Далее весенние игры продолжают четыре команды Клуба «Что? Где? Когда?». Та команда из четырех, которая выиграет у телезрителей в этой серии последней, получит право играть в зимней серии, где сможет бороться за право участвовать в главной игре сезона — Финале года.
В четвертой игре против телезрителей выступит команда Бориса Белозерова. В составе команды: Ольга Быкова (Архангельск), Дарья Любинская (Москва), Ким Галачян (Ереван), Антон Иоков (Минск), Никита Старун (Волжский). Капитан команды — обладатель «Хрустальной совы» Борис Белозеров (Волгоград).
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