Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение России от команды Австрии в Кубке Дэвиса, которое не дало россиянам вернуться в Мировую группу.
”Подчеркну: поражение от австрийцев — это не трагедия. Оно должно стать уроком. У нас молодая, перспективная команда, и отличный климат в коллективе. Кроме основного состава, полноценным запасным был Роман Сафиуллин. У этой сборной большое будущее. Теперь нам нужно будет отстоять право играть в группе I. Победим сборную Белоруссии — будем играть там на следующий год, но уже в менее выгодных условиях, чем если бы сумели сейчас одолеть австрийцев”, — приводит слова Тарпищева.