«Фонарное дерби» завершилось без единого гола 

Программу матчей 31-го тура Серии А украшало генуэское дерби, которое ещё называют «фонарным». Считалось, что у «Сампдории» были немного лучше шансы на итоговый успех, но команды сыграли вничью, не сумев поразить ворота принципиальных соперников — 0:0.
"Сампдория" догнала «Аталанту» на восьмом месте, а ее сосед-соперник — «Болонью» на 11-м.
Протокол игры
Сампдория
Дженоа
Вивиано Эмильяно • Берешиньски Бартош 45' 51' (Сала Джакопо (51') • Сильвестре Матиас • Феррари Джанмарко • Мурру Никола 11' (Реджини Васко (11') • Прает Деннис • Торрейра Лукас • Линетти Кароль • Капрари Джанлука 80' (Рамирес Гастон (80') • Квальярелла Фабио • Сапата Дуван
Запасные: Баррето Эдгар • Стринич Иван • Белек Вид • Альварес Рикардо • Верре Валерио • Капецци Леонардо • Тоццо Андреа • Ковнацки Давид • Андерсен Йоаким
Перин Маттиа • Бираски Давиде • Сполли Николас • Жуканович Эрвин • Перейра Педру II • Хильемарк Оскар • Бертолаччи Андреа • Ригони Лука 45' • Лашальт Диего • Пандев Горан 24' 61' (Кофи Исаак (61') • Лападула Джанлука 88' (Галабинов Андрей (88')
Запасные: Адель Таарабт • Росси Джузеппе • Россеттини Лука • Лазович Дарко • Ламанна Эугенио • Мильоре Франческо • Бесса Даниэль • Зима Лукаш • Медейруш Юри • Омеонга Стефан
07 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".