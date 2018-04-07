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«Фонарное дерби» завершилось без единого гола
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«Фонарное дерби» завершилось без единого гола 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Программу матчей 31-го тура Серии А украшало генуэское дерби, которое ещё называют «фонарным». Считалось, что у «Сампдории» были немного лучше шансы на итоговый успех, но команды сыграли вничью, не сумев поразить ворота принципиальных соперников — 0:0.
"Сампдория" догнала «Аталанту» на восьмом месте, а ее сосед-соперник — «Болонью» на 11-м.
Протокол игры
Сампдория
Дженоа
Вивиано Эмильяно • Берешиньски Бартош 45' 51' (Сала Джакопо (51') • Сильвестре МатиасФеррари Джанмарко • Мурру Никола 11' (Реджини Васко (11') • Прает ДеннисТоррейра ЛукасЛинетти КарольКапрари Джанлука 80' (Рамирес Гастон (80') • Квальярелла Фабио • Сапата Дуван
Запасные: Баррето ЭдгарСтринич Иван • Белек Вид • Альварес Рикардо • Верре Валерио • Капецци ЛеонардоТоццо АндреаКовнацки ДавидАндерсен Йоаким
Перин Маттиа • Бираски Давиде • Сполли НиколасЖуканович Эрвин • Перейра Педру II • Хильемарк ОскарБертолаччи АндреаРигони Лука 45' • Лашальт ДиегоПандев Горан 24' 61' (Кофи Исаак (61') • Лападула Джанлука 88' (Галабинов Андрей (88')
Запасные: Адель Таарабт • Росси Джузеппе • Россеттини Лука • Лазович Дарко • Ламанна Эугенио • Мильоре Франческо • Бесса Даниэль • Зима Лукаш • Медейруш ЮриОмеонга Стефан
07 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".
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