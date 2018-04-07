«Фонарное дерби» завершилось без единого гола

Программу матчей 31-го тура Серии А украшало генуэское дерби, которое ещё называют «фонарным». Считалось, что у «Сампдории» были немного лучше шансы на итоговый успех, но команды сыграли вничью, не сумев поразить ворота принципиальных соперников — 0:0.

"Сампдория" догнала «Аталанту» на восьмом месте, а ее сосед-соперник — «Болонью» на 11-м.

Протокол игры

Сампдория

Дженоа