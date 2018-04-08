Россияне выиграли 8 золотых наград на мемориале Палусалу по греко-римской борьбе 

Лидеры сборной России по греко-римской борьбе приняли участие в мемориале Палусалу, который состоялся в Таллине (Эстония).
В двух весовых категориях (до 55 кг и до 63 кг) из-за небольшого числа участников соревнования прошли по круговой системе. Василий Топоев одержал победу, а Заур Кабалоев взял серебро, дважды — в группе и в финале — уступив Михаю Михуту из Румынии.
В остальных весовых категориях россияне одержали ещё 7 побед. Финальные поединки выиграли Сергей Емелин (до 60 кг), Артём Сурков (до 67 кг), Адам Курак (до 72 кг), Роман Власов (до 77 кг), Бекхан Оздоев (до 87 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Виталий Щур (до 130 кг).
Бронзовыми призёрами стали Юрий Денисов (до 77 кг) и Рамазан Абачараев (до 82 кг).
Добавим, что двукратный олимпийский чемпион Власов провел в Эстонии пять поединков и все завершил досрочно с одинаковым счётом 9:0.