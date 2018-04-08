Россияне выиграли 8 золотых наград на мемориале Палусалу по греко-римской борьбе

Лидеры сборной России по греко-римской борьбе приняли участие в мемориале Палусалу, который состоялся в Таллине (Эстония).

В двух весовых категориях (до 55 кг и до 63 кг) из-за небольшого числа участников соревнования прошли по круговой системе. Василий Топоев одержал победу, а Заур Кабалоев взял серебро, дважды — в группе и в финале — уступив Михаю Михуту из Румынии.

Бронзовыми призёрами стали Юрий Денисов (до 77 кг) и Рамазан Абачараев (до 82 кг).

Добавим, что двукратный олимпийский чемпион Власов провел в Эстонии пять поединков и все завершил досрочно с одинаковым счётом 9:0.