Дезинформационная эпидемия затронула не только россиян

Наконец люди перестали спрашивать себя, действительно ли это происходит, действительно ли это работает и имеет ли это какое-либо значение. Компания Facebook признала существование российской дезинформации на своей платформе и заблокировала сайты, созданные Агентством интернет-исследований — российской компании, занимающейся распространением пропаганды в интернете. Компания Twitter удалила российские сети ботов. В последние несколько недель во Франции, Великобритании и Брюсселе прошли конференции, посвященные обсуждению возможных мер в ответ на дезинформационные кампании России в европейских демократических странах.

Я присутствовала на нескольких таких конференциях и выступила на нескольких заседаниях. Я писала статьи на эту тему с тех пор, как Россия увеличила интенсивность своей пропагандистской войны против Запада в 2014 году, после ее вторжения на Украину. Я не стану возражать против такого повышенного внимания. Тем не менее, это запоздалое стремление разоблачить манипуляции России беспокоит меня, потому что оно преуменьшает масштабы проблемы, которая не ограничивается лишь Россией и россиянами.

Отчасти благодаря расследованию специального прокурора Роберта Мюллера (Robert S. Mueller) мы все узнали, как именно работает онлайн-тактика россиян. Они используют фейковые сайты, фейковые странички в Фейсбуке и фейковых фоловеров в соцсетях, чтобы навязывать экстремистские взгляды, как ультраправого, так и ультралевого толка. Они придумывают истории и искажают факты — выдергивая их из контекста, меняя детали и создавая фейковые видео — чтобы вызывать в людях страх и усугублять социальные разногласия. В Германии российские тролли, боты и реальные российские политики распространили выдуманную историю о девушке-подростке по имени Лиза, которую якобы изнасиловали арабские мигранты. Во время президентских выборов во Франции российские государственные СМИ при поддержке пророссийских социальных сетей продвигали версию о том, что Эммануэля Макрона поддерживает американское «гей-лобби».

Но все эти методы воздействия, впервые примененные с таким размахом россиянами, доступны и другим игрокам — и не только авторитарным лидерам. Этими методами открыто и вполне легально пользуются и западные демократии. В рамках своей ксенофобской предвыборной кампании, направленной на разжигание паники, венгерская правящая партия — член правоцентристской фракции Европарламента — использовала целый ряд платформ для распространения серии видео, которые были фейковыми, выдернутыми из контекста или технически измененными: к примеру, в одном из видео возглас «Аллаху акбар» был наложен на видеоряд, чтобы предполагаемая потасовка между мусульманами и христианами казалась более достоверной и пугающей. Хотя венгерское государство (и поддерживаемые государством) СМИ повторно публикуют и обрабатывают более прямолинейные материалы российского производства, большая часть материалов «в российском стиле», используемых в Венгрии, исходят от правительства этой страны, а затем уже распространяются венгерскими ботами и венгерскими троллями.

Fox News и другие дружественные Трампу СМИ пользуются точно такой же тактикой. Как я уже писала прежде, Дональд Трамп открыто пользовался российскими слоганами и интерпретациями во время предвыборной кампании 2016 года.

Но сейчас ему уже больше не нужно ими пользоваться. В недавно опубликованной статье New York Times , посвященной тому, как президент стал одержим образом «каравана нелегалов», подробно показано, как оригинальную историю сознательно раздули и исказили те, кого в других странах мы бы назвали прорежимными СМИ. По мере того как эту историю пересказывали в Fox & Friends, в издании Frontpage Mag, на странице Beltway pundit, а также тысячи ботов и троллей (как профессионалов, так и добровольцев), она утратила ряд деталей криминального порядка: к примеру, что многие члены группы бежали от войн между наркоторговцами в Гондурасе, что многие планировали остаться в Мексике, что многие хотели пересечь границу с США на легальных основаниях и попросить об убежище. К тому моменту, когда эта история о караване нелегалов достигла ленты новостей президента в Твиттере — где до этого много раз появлялись фейковые видео — этот караван уже превратился во «вторжение», требовавшее вмешательства Национальной гвардии.

Я повторю, что это российская тактика. Но ей пользуются американский президент, венгерское правительство и многие из тех, кто пока еще не пришел к власти. Именно поэтому тех решений проблемы дезинформации, которые сосредоточены только лишь на России, недостаточно.

Перед крупными платформами стоит серьезная проблема, а именно как можно сделать их более устойчивыми перед воздействием таких организаций, как Агентство интернет-исследований, которые занимаются тем, что один эксперт назвал «скоординированной деятельностью по распространению недостоверной информации», варьирующейся от использования фальшивых имен и создания фальшивых аудиторий до публикации фейковых историй и распространения усугубляющих разногласия версий. Возможно, им придется ограничить анонимность, изменить алгоритмы, которые позволяют распространять сенсационные материалы с огромной скоростью, и внедрить механизмы обеспечения прозрачности в вопросе использования инструментов для редактирования видео.

Увы, изменить человеческую природу невозможно. У нас нет лекарства от цинизма, который является главным источником дезинформации. По крайней мере пока его не удалось найти.