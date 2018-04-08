Геннадий Орлов: «Заболотный не виноват, что его взял „Зенит“

— Манчини признал, что уровень нападающих «Зенита» очень низок, в частности Заболотного. Игроку еще надо развиваться, — сказал Орлов в своем видеоблоге «ГСО Live». — Ребята, тренеры, руководители команды! Антону ведь не 18 лет. Ну зачем вы его взяли? Он сам не виноват — это вы его взяли. Сейчас, конечно, на него все набросятся, но в чем он виновен? Он тот пианист, который не умеет играть. Ну или играет плохо. Марков, который играл с ним за «Тосно», забил восемь мячей, а Заболотный — четыре. И все ждут от него, что он начнет забивать. Естественно, он не может этого делать. Сегодня тоже мяч попал в перекладину. Он очень старается, и к нему нет претензий. Претензии к тем, кто составляет команду.