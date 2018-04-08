«Бенфика» вырвала победу в Сетубале благодаря пенальти на 90-й минуте

«Бенфика» осталась главным фаворитом чемпионата Португалии после сложной и драматичной победы в Сетубале над «Виторией». В матче 29-го тура лиссабонцы пропустили уже на третьей минуте, правда, благодаря голу Рауля Хименеса отыгрались еще в первом тайме. Команды больше не забивали, и дело близилось к потере очков фаворитом, которая могла стоить команде чемпионского титула, как в ворота «Витории» на 90-й минуте был назначен пенальти. Рауль Хименес не дрогнул и принес победу — 2:1.

За пять туров до конца турнира «Бенфика» на 4 очка опережает «Порту», проведя на один матч больше.

Протокол игры

Витория Сетубал

Бенфика

(1:0) Кошта Жоау 3'

28' Хименес Рауль (1:1)

90' Хименес Рауль (1:2)

Запасные: Тригейра Педру • Башсан Эмрах • Педроса Андре • Де Андраде Аллеф

Запасные: Луизао Андерсон • Карвалью Жоау • Свилар Миле • Гонсалвеш Диогу

07 апреля. Стадион «Ду Бонфим» (Сетубал).