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«Бенфика» вырвала победу в Сетубале благодаря пенальти на 90-й минуте
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«Бенфика» вырвала победу в Сетубале благодаря пенальти на 90-й минуте 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Бенфика» осталась главным фаворитом чемпионата Португалии после сложной и драматичной победы в Сетубале над «Виторией». В матче 29-го тура лиссабонцы пропустили уже на третьей минуте, правда, благодаря голу Рауля Хименеса отыгрались еще в первом тайме. Команды больше не забивали, и дело близилось к потере очков фаворитом, которая могла стоить команде чемпионского титула, как в ворота «Витории» на 90-й минуте был назначен пенальти. Рауль Хименес не дрогнул и принес победу — 2:1.
За пять туров до конца турнира «Бенфика» на 4 очка опережает «Порту», проведя на один матч больше.
Протокол игры
Витория Сетубал
Бенфика
(1:0) Кошта Жоау 3'
28' Хименес Рауль (1:1)
90' Хименес Рауль (1:2)
Перрейра Криштиану • Арнольд Иссоко • Рейш Нуну • Таварес Йоан • Пинту Нуну 89' (Фелипе Луис II (89' 90') • Валлисон Маллман 86' (Подставски Томаш (86') • Семедо Жозе • Нене Бонилья • Кошта Жоау • Эдинью Арналду 82' (Пинту Педру (82') • André Preto III 87'
Запасные: Тригейра Педру • Башсан Эмрах • Педроса Андре • Де Андраде Аллеф
Варела Бруну • Алмейда Андре • Диаш Рубен 21' • Жардел Нивалдо • Гримальдо Алехандро 78' (Сальвио Эдуардо (78') • Пицци Луиш • Фейса ЛюбомирЖивкович Андрия • Силва Рафа 66' (Сеферович Харис (66') • Хименес Рауль 90' 90' (Самарис Андреас (90') • Серви Франко
Запасные: Луизао Андерсон • Карвалью Жоау • Свилар Миле • Гонсалвеш Диогу
07 апреля. Стадион «Ду Бонфим» (Сетубал).
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