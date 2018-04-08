«Сёнан Бельмаре» — «Касима Антлерс» — 2:1. Видеообзор матча

«Сёнан Бельмаре» победил «Касима Антлерс» в матче 6-го тура японской Джей-лиги. Встреча прошла в Хирацуке на стадионе «Сёнан БМВ Стэдиум Хирацука» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник гостей Томоя Инукаи, который забил в свои ворота на 5-й минуте матча. Спустя две минуты нападающий Юма Судзуки сравнял счёт. Победный мяч забил полузащитник Мики Яманэ, отличившийся в дополнительное время второго тайма.

«Сёнан Бельмаре», набрав 8 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице японского первенства. «Касима Антлерс» (8) располагается на 10-й строчке.