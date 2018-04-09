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Чемпион мира по мотогонкам на льду Колтаков выиграл финальный этап
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Чемпион мира по мотогонкам на льду Колтаков выиграл финальный этап 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Российский мотогонщик Дмитрий Колтаков, заранее обеспечивший себе звание чемпиона мира нынешнего сезона по мотогонкам на льду, победил на финальном этапе. 10-й этап прошёл в голландском Херенвене, и Колтаков одержал победы во всех заездах, в которых принимал участие. В финальном заезде позади Колтакова финишировали ещё двое россиян Даниил Иванов и Динар Валеев, а четвёртое место занял швед Мартин Хаарахилтунен. По итогам всего этапа Колтаков набрал 21 очко, Иванов — 19, Валеев — 16.
В общем зачёте у Колтакова 202 очка, вместе с ним в призовой тройке Даниил Иванов (167) и ещё один россиянин Дмитрий Хомицевич (154). Хаарахилтунен стал лучшим не из представителей России, заняв четвёртое место с 115 очками.
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