«АЗ Алкмар» — «ПСВ Эйндховен» — 2:3. Видеообзор матча

«ПСВ Эйндховен» победил «АЗ Алкмар» в матче 30-го тура голландской Эредивизии. Встреча прошла в Алкмаре на стадионе «АФАС» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Нападающий хозяев Ваутер Вегхорст оформил в начале второго тайма. Форвард «ПСВ» Гастон Перейро отличился на 74-й минуте. Спустя две минуты нападающий Ирвин Лосано сравнял счёт. Автором победного гола стал полузащитник Марко ван Гинкел, реализовавший пенальти.

За 4 тура до завершения чемпионата Нидерландов «ПСВ» с 77 очками занимает первое место в турнирной таблице. «АЗ Алкмар» (62) располагается на третьей строчке.