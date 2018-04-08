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«АЗ Алкмар» — «ПСВ Эйндховен» — 2:3. Видеообзор матча
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«АЗ Алкмар» — «ПСВ Эйндховен» — 2:3. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«ПСВ Эйндховен» победил «АЗ Алкмар» в матче 30-го тура голландской Эредивизии. Встреча прошла в Алкмаре на стадионе «АФАС» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Нападающий хозяев Ваутер Вегхорст оформил в начале второго тайма. Форвард «ПСВ» Гастон Перейро отличился на 74-й минуте. Спустя две минуты нападающий Ирвин Лосано сравнял счёт. Автором победного гола стал полузащитник Марко ван Гинкел, реализовавший пенальти.
За 4 тура до завершения чемпионата Нидерландов «ПСВ» с 77 очками занимает первое место в турнирной таблице. «АЗ Алкмар» (62) располагается на третьей строчке.
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