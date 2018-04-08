«СКА-Хабаровск» не заслуживал поражения, но снова проиграл

Домашний поединок футболистов хабаровского СКА против пермского «Амкара» стал «боевым крещением» для нового наставника армейцев Сергея Передни . Армейцы неплохо провели матч, но всё же проиграли — 0:2. Примечательно, что оба гола в наших воротах побывали в добавленное время: в концовках первого и второго таймов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Сергей Передня немного видоизменил стартовый состав команды. На своей привычной позиции впервые в этом году появился игрок сборной Грузии Георгий Наваловский , которого прежний рулевой клуба Ринат Билялетдинов словно не замечал. Компанию ему в обороне составил дебютировавший в составе армейцев нигерийский легионер Аделейе Айоделе , с первых минут вступил в игру форвард Томаш Секульски. Хозяева начали встречу довольно активно и вообще по ходу матча демонстрировали игру, за которую было не стыдно. Вот только в забитые мячи всё это вновь не вылилось. С учётом кубкового матча с «Шинником» армейцы в весенней части сезона не могут забить на протяжении 570 минут. Гости открыли счёт перед самым свистком на перерыв. Неразберихой в штрафной площадке хабаровчан воспользовался Рязанцев, сумевший протолкнуть мяч мимо отчаянно пытавшегося помешать ему Александра Криворучко . На 65-й минуте армейцы остались в меньшинстве: за опасную игру против футболиста «Амкара» с поля был удалён Дмитрий Кабутов . Однако и вдесятером хозяева продолжали играть первым номером. Самый реальный шанс отличиться упустил вышедший на замену Максим Казанков : мяч после его удара угодил в штангу. Уже в компенсированное время «Амкар» забил второй мяч, который окончательно снял все вопросы.

— Первый тайм мы сегодня начали неплохо. Команда пыталась выполнить план на игру, но возникшая в конце первого тайма неразбериха перевернула ход матча, — считает Сергей Передня. — Плюс — сильно повлияло удаление в начале второго тайма. Тем не менее, ребята всё равно молодцы, старались и сражались до последнего. И если бы при счете 1:0 Казанков забил, думаю, это было бы справедливо. В итоге мы проиграли, хотя и не должны были.

Ближайший матч армейцы проведут в Ростове-на-Дону. Новое же свидание со своим зрителем назначено на 22 апреля: в этот день в Хабаровск нагрянет столичное «Динамо». «СКА-ХАБАРОВСК» — «АМКАР» (Пермь) — 0:2 (0:1) Голы: Рязанцев, 45+ (0:1), Костюков, 90+ (0:2) «СКА-Хабаровск»: Криворучко, Наваловский, Аделейле, Димидко, Эдиев, Черевко (Казанков, 81), Карасев (Федотов, 81), Кабутов, Никифоров (Маркович, 70), Канунников, Секульски «Амкар»: Нигматуллин, Занев (Мельников, 66), Гол (Саид, 64), Конде, Огуде, Сиваков, Гащенков, Идову, Комолов, Оланаре, Рязанцев (Костюков, 69) Предупреждения: нет — Конде, 90+ Удаления: Кабутов, 56 — нет Судья Безбородов (Санкт-Петербург) 7 апреля, Хабаровск. Стадион имени Ленина. 4897 зрителей