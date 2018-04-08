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Александр Кожевников: Не удивлюсь, если Гатиятулин пойдет по пути Мартемьянова
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Александр Кожевников: Не удивлюсь, если Гатиятулин пойдет по пути Мартемьянова 

Советский спорт 10 минут назад
— С чем, на ваш взгляд, связана активная весна-2018, когда во многих клубах открываются тренерские вакансии? — Есть целая группа тренеров, которая в этом сезоне в клубах второго эшелона выстрелила — например, Андрей Мартемьянов из «Амура», Анвар Гатиятулин из «Трактора», Вадим Епанчинцев из "Спартака". Их клубы заняли места тех команд, которые привыкли решать большие задачи в КХЛ. Соответственно, пошли тренерские перестановки, начали освобождаться места. Учитывая вакансии в больших клубах — Омске, Магнитогорске, Уфе, Екатеринбрге, названные специалисты вызывают интерес и могут пойти на повышение.
— По слухам, Мартемьянов уже пошел — в «Автомобилист»… — Не удивлен. Мартемьянов — воспитанник свердловского хоккея, он уже работал в «Автомобилисте», который в последнем сезоне стал одним из лидеров Востока в финансовой ведомости. Понятно, что Екатеринбургу нужны изменения в результате — отсюда и ставка на Мартемьянова.
— Мог ли "Амур" его удержать? — Ну вы же знаете наши реалии, есть клубы большие и небольшие, у всех разные задачи и возможности. Насколько я знаю, «Амур», как и «Нефтехимик» в случае с Андреем Назаровым, сделали все, что в их силах — подстраховались и предложили своим тренерам контракты еще тогда, когда клубы только боролись за места в плей-офф. В Нижнекамске с Назаровым этот ход сработал, тогда как Мартемьянов решил вернуться домой — в том числе, наверное, по финансовым причинам.
— Вы ничего не сказали об открытии плей-офф — Гатиятулине… — Он создал интересную команду, которая играет пусть и в оборонительный, но комбинационный, умный хоккей. Не нужно забывать, что благодаря победе «Трактора» в Новосибирске в последнем матче «регулярки» Омск и Хабаровск смогли пробиться в плей-офф. И для меня загадка, почему «Трактор» — в отличие от «Амура» и «Нефтехимика» — тянет с контрактом. Не удивлюсь, если в такой ситуации Гатиятулин пойдет по пути Мартемьянова.
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