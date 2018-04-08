Торино — Интер: прогноз на прерывание приятной для команды Спаллетти серии

«Торино» — «Интер». Прогноз на матч 31-го тура итальянской Серии А (08.04.2018, 13:30 мск).

Сохраняющий место в лидирующей четвёрке итальянского чемпионата миланский «Интер» в очередном туре Серии А должен сдать очень непростой экзамен в Турине в матче против местного «Торино», который находится в огне. Теоретически «быки» ещё могут заработать путёвку в Лигу Европы, но для этого им нужно побеждать всех своих соперников, включая борцов за лигочемпионские позиции. Букмекеры не слишком верят в хозяев, считая фаворитом анонсируемого поединка миланцев, победа которых оценивается коэффициентом 2.15.

Команда

"Интер"

50:21 "Торино"

45:38 "Торино"

Вальтер Маццари здорово начал свою карьеру в «Торино», выдав сразу 5-матчевую беспроигрышную серию. Но её сменила печальная 4-матчевую серия из одних поражений, которая началась в дерби с «Ювентусом» (0:1), после чего было поражения от «Вероны» (1:2), «Ромы» (0:3) и «Фиорентины» (1:2). К алленаторе, разумеется, было много неприятных для него вопросов, и опытный Маццари понимал, что нужно что-то делать. Двухнедельная пауза в чемпионате подоспела очень кстати, и после неё все увидели новый «Торино», играющий в 3 центральных защитника и сметающий соперников на своём пути. В последний день марта «быки» в гостях разгромили «Кальяри» (4:0), после чего дома не менее ярко разделались с «Кротоне» (4:1). Последний матч с «акулами» стал бенефисом Белотти, который оформил первый хет-трик в нынешнем сезоне.

"Интер"

Но «Интер» вряд ли окажется запуганным последними двумя результатами туринцев, поскольку сама команда Лучано Спаллетти уже давно вышла из кризиса, выдав 5-матчевую беспроигрышную серию без пропущенных голов. Началась она с двух домашних матчей — победа над «Беневенто» (2:0) и ничья с «Наполи» (0:0). После этого «нерадзурри» разбили в Генуе «Сампдорию» (5:0), а затем порадовали и своих болельщиков крупной победой над «Вероной» (3:0). В минувшую среду «Интер» должен был в дерби обыгрывать «Милан», имея немало по-настоящему голевых моментов у ворот соперника, но Икарди проявил чудеса нереализации своих возможностей, из-за чего матч закончился вничью 0:0.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Телеканалы «Матч! Футбол 2» и «Сетанта Спорт Евразия» покажут матч «Торино» — «Интер» в прямом эфире, начиная с 13:25 по московскому времени. Также обо всех событиях матча Вы сможете узнать из текстовой трансляции на просторах портала LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Торино" достаточно много проигрывает «Интеру» по статистике личных встреч: +37=49-68, разница мячей 154:220. Но в последних семи матчах команды по два раза обыграли друг друга и ещё трижды были зафиксированы ничьи. В прошлом сезоне миланцы в концовке домашнего матча вырвали победу над «быками» (2:1), а в Турине матч закончился вничью 2:2. Матч первого круга нынешнего сезона в Милане закончился со счётом 1:1, причём «Интер» лишь в концовке ушёл от поражения (Эдер 79' — Фальке 59').

Интересные факты

В последних двух матчах «Торино» забивал по 4 гола в ворота своих соперников (4:0 и 4:1);

В последних пяти матчах «Торино» проходила ставка «Тотал больше 2,5 гола»;

"Торино", наряду со СПАЛом, является самой компромиссной командой чемпионата — 12 ничьих;

В последних четырёх очных матчах «Торино» и «Интера» проходила ставка «Обе команды забьют»;

"Интер" не пропустил ни одного гола в последних пяти турах (+3=2-0, 10:0);

"Интер" выиграл лишь 1 из последних восьми выездных матчей (+1=4-3, 7:6);

"Интер" пропустил 21 гола в чемпионате. Меньше только у «Ювентуса» (18) и «Наполи» (20);

Нападающий «Интера» Икарди забил 24 гола в чемпионате. Больше только у игрока «Лацио» Иммобиле (26).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"