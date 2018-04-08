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Арбитр отменил красную карточку в MLS после совещания с видеосудьёй
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Арбитр отменил красную карточку в MLS после совещания с видеосудьёй 

Чемпионат.com 11 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Атланта Юнайтед» победил «Лос-Анджелес» в поединке 5-го тура MLS. Встреча прошла в Атланте и завершилась со разгромным счётом 5:0 в пользу хозяев.
Главный арбитр матча «Атланта» — «Лос-Анджелес» Тед Анкел отменил красную карточку после совещания с видеосудьёй. На 1-й минуте матча он показал прямую красную игроку «Атланты» Крису Маккану, но после консультации с видеосудьёй отменил своё решение, показав жёлтую карточку.
Дублем в составе «Атланты» отметился полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон.
Для «Атланты» это победа стала 4 подряд.
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