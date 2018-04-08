Арбитр отменил красную карточку в MLS после совещания с видеосудьёй

«Атланта Юнайтед» победил «Лос-Анджелес» в поединке 5-го тура MLS. Встреча прошла в Атланте и завершилась со разгромным счётом 5:0 в пользу хозяев. Главный арбитр матча «Атланта» — «Лос-Анджелес» Тед Анкел отменил красную карточку после совещания с видеосудьёй. На 1-й минуте матча он показал прямую красную игроку «Атланты» Крису Маккану , но после консультации с видеосудьёй отменил своё решение, показав жёлтую карточку. Дублем в составе «Атланты» отметился полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон Для «Атланты» это победа стала 4 подряд.