Идею провести на Ямале Арктические зимние игры поддержали США

Оргкомитет АЗИ одобрил письменную заявку ЯНАО на проведение международных соревнований. В марте следующего года в Арктический регион приедет комиссия для оценки инфраструктуры.

Об этом на расширенном заседании общественного совета при департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО сообщил заместитель губернатора, директор профильного ведомства Александр Мажаров

По уставу нельзя, но — «одобрено»

Рассмотреть вопрос о проведении игр на Ямале он предложил оргкомитету АЗИ несколько лет назад. Сначала инициативу даже не восприняли, но спустя год иностранные партнеры согласились обсудить этот вопрос. В прошлом году Арктический регион подал письменную заявку, и недавно ее одобрили!

— Работа непростая, много нюансов, связанных с международными законами. Дело в том, что Арктические зимние игры учреждены тремя государствами: США, Канадой и Гренландией. В уставе прописано, что соревнования проводятся только на их территории. Россия и страны Скандинавии являются гостевыми участниками, — пояснил заместитель губернатора.

По ямальской заявке оргкомитет АЗИ уже получил одобрение министров территорий-учредителей. Как ни странно из-за санкций, поддержка представителей США оказалась даже сильнее. Стало быть, спорт не потерял объединяющей силы. Свежий пример — минувшие игры в Канаде. Фигуристам пришлось делиться спортсменами с самой маленькой дружиной — из Нунавута. И благодаря Валерии Нестеровой из Салехарда канадский штат поднялся на третью ступень пьедестала. Всего в конце марта ямальская сборная завоевала 109 наград: 51 золотую, 38 серебряных и 20 бронзовых.

— Наши спортсмены привезли заработанные в честной борьбе медали и, возможно, через несколько лет взойдут на олимпийский пьедестал, — сказал Александр Мажаров. — Но, я уверен, ребята с особой теплотой и гордостью будут вспоминать эти первые серьезные международные состязания, в которых они участвовали благодаря тому, что живут на Ямале.

Мечтают учиться в МГИМО

В расширенном заседании общественного совета международного ведомства, помимо общественников, участвовали представители исполнительных органов власти, а также казаки, кадеты и участники Клуба юных дипломатов из Салехарда и Лабытнанги. Он создан в прошлом году по инициативе департамента и уже объединил более 60 ребят.

— Организуем эту работу с Советом молодых дипломатов МИД РФ . А 30 марта мы подписали соглашение о сотрудничестве с Дипломатической академией министерства, — сообщил глава ведомства.

Недавно департамент организовал для участников клуба экскурсию в МИД. Вдобавок ребята побывали в МГИМО и пообщались с педагогами, теперь мечтают поступить в престижный вуз и активно интересуются международной деятельностью Ямала. Подростки спросили Александра Мажарова, есть ли у них шансы найти работу в регионе, если они получат диплом в главной российской кузнице дипломатических кадров. Заместитель губернатора заверил, что молодых специалистов ждут в автономном округе.

В декабре нагрянут иностранные журналисты

Салехардская школьница Любовь Картушина попросила замгубернатора рассказать о ярких международных мероприятиях, которые автономный округ организует в этом году. Таких проектов немало, среди крупных — медиаконгресс, который планируется провести в конце года.

— Мы ожидаем, что, кроме российских СМИ, к нам приедут 160 журналистов из других стран, — сообщил глава департамента. — Это сложная категория: люди, которые имеют собственное мнение о России. Наша цель — показать им регион таким, какой он есть: какие у нас дети, как они учатся, чем занимаются в свободное время, как живут коренные жители. Потому что Ямал — единственный в мире регион, который сохранил традиционный образ жизни коренных малочисленных народов. Мы планируем обязательно слетать с иностранными гостями в Сабетту, показать, как мы выполняем экологические требования.

Александр Мажаров также рассказал о сотрудничестве с «Артеком». Квоты на отдых в крымской здравнице распределяют между всеми субъектами, но благодаря тому, что округ реализует много международных проектов, в том числе за рубежом, Ямалу выделяют дополнительные места. Например, в этом году в лагере отдохнут почти четыреста ямальских ребят и соотечественников. С мая по сентябрь будут работать три смены: спортивная, международная и дипломатическая.

Еще одно яркое мероприятие — десятилетний юбилей Форума-фестиваля «Мы за мир во всем мире!» в Болгарии. Организаторы обещают собрать всё самое интересное, что было за эти годы. Вполне возможно, что на этом поставят точку.

— Есть несколько мнений: мы считаем, что уже многое сделали для объединения молодежи из разных стран. Наша задача была в первую очередь донести до соотечественников, чем живет Россия, показать миролюбивость нашей политики. Все ребята, которые прошли через этот проект, многому научились и могут делать это у себя дома. С другой стороны, есть новые идеи, которые хочется реализовать, — пояснил Александр Мажаров. — Будем ли мы продолжать этот проект, решим в октябре.