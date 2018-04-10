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Главный тренер «Спартака» Каррера желает сохранить Бакаева в команде
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Главный тренер «Спартака» Каррера желает сохранить Бакаева в команде 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Агент полузащитника московского "Спартака" Зелимхана Бакаева Томас Цорн подтвердил информацию о том, что руководство красно-белых намерено продлить контракт с 21-летним футболистом. По его словам, в услугах Бакаева заинтересован лично главный тренер москвичей Массимо Каррера.
"Бакаева ценят в «Спартаке», он чувствует доверие и связывает свое будущее с клубом. Зелимхан прошел всю структуру академии команды и хотел бы продолжить свои выступления именно в составе «Спартака».
Насколько мне известно, в клубе также заинтересованы в том, чтобы сохранить Бакаева — на него рассчитывает главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Конечно, Зелимхан еще не так часто появляется на поле в основном составе, но пока это не является для него проблемой. Он тренируется, делает свою работу и ждет шанса", — цитирует агента газета «Известия».
Ранее сообщалось, что «Спартак» начал переговоры с Бакаевым о продлении контракта.
Текущий контракт полузащитника рассчитан до конца 2018 года.
В нынешнем сезоне Бакаев провел за основную команду пять матчей в чемпионате России. В составе «Спартака-2» россиянин принял участие в восьми встречах в ФНЛ, забив один мяч.
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Источник: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Бакаевым Игрок "Арсенала" Озил записал видео индийской паре, назвавшей Феттель выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне
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