Главный тренер «Спартака» Каррера желает сохранить Бакаева в команде

Агент полузащитника московского "Спартака" Зелимхана Бакаева Томас Цорн подтвердил информацию о том, что руководство красно-белых намерено продлить контракт с 21-летним футболистом. По его словам, в услугах Бакаева заинтересован лично главный тренер москвичей Массимо Каррера.

"Бакаева ценят в «Спартаке», он чувствует доверие и связывает свое будущее с клубом. Зелимхан прошел всю структуру академии команды и хотел бы продолжить свои выступления именно в составе «Спартака».

Насколько мне известно, в клубе также заинтересованы в том, чтобы сохранить Бакаева — на него рассчитывает главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Конечно, Зелимхан еще не так часто появляется на поле в основном составе, но пока это не является для него проблемой. Он тренируется, делает свою работу и ждет шанса", — цитирует агента газета «Известия»

Ранее сообщалось, что «Спартак» начал переговоры с Бакаевым о продлении контракта.

Текущий контракт полузащитника рассчитан до конца 2018 года.

В нынешнем сезоне Бакаев провел за основную команду пять матчей в чемпионате России. В составе «Спартака-2» россиянин принял участие в восьми встречах в ФНЛ, забив один мяч.