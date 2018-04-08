Тест: кем бы вы были в Древней Руси 

Древняя Русь — одна из самых знаковых эпох, когда на русской земле было принято христианство и сформировалась самая первая династия русских правителей — Рюриковичей.
Увидеть собственными глазами древнерусские артефакты можно в Историческом музее, а также во многих региональных музеях. А вот примерить на себя наиболее подходящий вам образ жителя того времени поможет наш тест!
Фото: Илья Глазунов, «Внуки Гостомысла: Рюрик, Трувор, Синеус»; В. М. Васнецов, «Прибытие Рюрика в Ладогу» и «Три богатыря»
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