Тест: кем бы вы были в Древней Руси

Древняя Русь — одна из самых знаковых эпох, когда на русской земле было принято христианство и сформировалась самая первая династия русских правителей — Рюриковичей.

Увидеть собственными глазами древнерусские артефакты можно в Историческом музее, а также во многих региональных музеях. А вот примерить на себя наиболее подходящий вам образ жителя того времени поможет наш тест!

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