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Покер Янковски помог «Калгари» разгромить «Вегас»
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Покер Янковски помог «Калгари» разгромить «Вегас» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» — 7:1. Покер в этой игре сделал нападающий Марк Янковски.
В еще одной игре «Анахайм» обыграл «Аризону» — 3:0.
Регулярный чемпионат
"Калгари" — «Вегас» — 7:1 (3:0, 3:1, 1:0)
Голы: Годро — 24 (Ферланд), 4:03 — 1:0. Янковски — 14 (Годро, Стоун), 4:13 — 2:0. Янковски — 15 (Шор, Брауэр), 7:31 — 3:0. Икин — 11, 20:51 — 3:1. Хэтэуэй — 4 (Стэйджан, Лазар), 30:27 — 4:1. Фу — 2 (Баклунд, Бартковски), 32:02 — 5:1. Янковски — 16 (мен.), 38:06 — 6:1. Янковски — 17 (бол., Брауэр, Шор), 41:32 — 7:1.
Вратари: Гиллис — Флери (Суббан, 40:00).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 31 (6+12+13) — 27 (6+14+7).
8 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome.
"Аризона" — «Анахайм» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Хенрик — 24 (бол., Перри, Ракелль), 10:54 — 0:1. Ракелль — 34 (Гецлаф, Мэнсон), 36:17 — 0:2. Линдхольм — 13 (п.в., Хенрик), 59:56 — 0:3.
Вратари: Раанта (58:13 — 58:51, 58:56) — Миллер.
Штраф: 11 — 15.
Броски: 31 (9+12+10) — 27 (10+8+9).
8 апреля. Глендейл. Gila River Arena.
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