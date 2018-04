Последний матч братьев Седин в НХЛ. Видео

Хенрика Сединов. В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2 в серии послематчевых буллитов. Этот поединок был последним в карьере нападающих «Ванкувера» Даниэля

На игре присутствовали семьи шведских хоккеистов, которые после финальной сирены появились на скамейке «Кэнакс».

