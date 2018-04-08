Прогноз на матч Валенсия — Эспаньол: команда Марселино продолжит беспроигрышную серию

«Валенсия» — «Эспаньол». Прогноз на матч 31-го тура испанской Ла Лиги (08.04.2018, 21:45 мск).

"Валенсия" имеет возможность обострить свою борьбу за второе место в чемпионате, либо уже сейчас подняться на третью строчку в Ла Лиге, в зависимости от результата мадридского дерби, которое состоится на несколько часов раньше матча на «Месталье». Но в любом случае самим левантийцам обязательно нужно дома обыгрывать «Эспаньол». Букмекеры практически уверены, что у команды Марселино это получится, о чём говорит предлагаемый аналитиками коэффициент 1.51 на чистую победу «летучих мышей».

Команда

"Валенсия"

58:31 "Эспаньол"

26:37 "Валенсия"

"Валенсия" не проигрывает уже ровно 2 месяца. Последняя неудача левантийцев случилась в полуфинале Кубка Испании, где команда Марселино дважды проиграла «Барселоне». Что интересно, тогда проигрышная серия «летучих мышей» составила 6 матчей, но теперь они уже имеют 8-матчевую беспроигрышную серию, причём всего с одной ничьей. В марте «Валенсия» поочерёдно обыграла «Бетис» (2:0), «Севилью» (2:0) и «Алавес» (3:1), а уже в первый день апреля была добыта минимальная победа над «Леганесом» (1:0), благодаря единственному голу Родриго в середине второго тайма.

Не сыграют: Хави Хименес, Тони Лато и Франсис Коклен (травмированы).

"Эспаньол"

"Эспаньол" в 2018-м году не столько играет, сколько доигрывает чемпионат. Пока совсем незаметны амбиции второго каталонского клуба, который пару лет назад заявлял о скором прорыве в топ-4 Ла Лиги. В последних 14-ти матчах «попугаи» добыли лишь 3 победы. Что интересно, две из этих побед были добыты в матчах с «Барселоной» (1:0 в Кубке) и с "Реалом" (1:0 в чемпионате). Последняя победа «Эспаньола» была добыта месяц назад дома над «Реалом Сосьедад» (2:1). После этого команда Кике Санчеса Флореса с треском проиграла в гостях «Бетису» (0:3), а также сыграла вничью дома с «Алавесом» (0:0).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Русскоязычные телеканалы «Матч! Футбол 3» и «Сетанта Спорт Евразия» начнут прямые трансляции матча «Валенсия» — «Эспаньол» в 21:40 по московскому времени. В это же время уже будет доступна прямая текстовая трансляция на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Валенсия" выиграла почти половину очных встреч у «Эспаньола», о чём говорит соответствующая статистика: +79=31-50, разница мячей 267:222. Последние 4 поединка между этими соперниками заканчивались в пользу левантийцев. В прошлом сезоне «летучие мыши» выиграли 2:1 дома и 1:0 на выезде. В нынешнем сезоне «Валенсия» обыграла «Эспаньол» в Барселоне со счётом 2:0, благодаря голам Кондогбия и Мины, которые отличились во втором тайме.

Интересные факты

"Валенсия" имеет 8-матчевую беспроигрышную серию (+6=2-0, 16:5);

"Валенсия" имеет 4-матчевую победную серию в домашних матчах (+4=0-0, 10:3);

"Валенсия" забила 58 голов в чемпионате. Больше только у «Барселоны» (79) и «Реала» (76);

"Валенсия" выиграла у «Эспаньола» 4 последних очных встречи (2:1, 2:1, 1:0, 2:0);

"Валенсия" имеет 10-матчевую беспроигрышную серию в очных встречах с «Эспаньолом» дома (+9=1-0, 20:10);

"Эспаньол" имеет 6-матчевую безвыигрышную серию в гостевых матчах (+0=3-3, 5:11).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"