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Край легендарных заводов: в Сети появился ролик про Южный Урал, который сняли к приезду Путина
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Край легендарных заводов: в Сети появился ролик про Южный Урал, который сняли к приезду Путина 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Минэкономразвития Челябинской области разместило видеоролик о Челябинской области, подготовленный по заказу Агентства международного сотрудничества к Российско-Казахстанскому форуму, который прошел в ноябре 2017 года с участием двух президентов.
В видеоролике рассказывается о том, чем в настоящее время живет Челябинская область: промышленность, сельское хозяйство, туризм и многое другое.
— Челябинская область — место для реализации новых идей и продолжения лучших традиций, — говорится в завершении видео.
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