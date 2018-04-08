Край легендарных заводов: в Сети появился ролик про Южный Урал, который сняли к приезду Путина

Минэкономразвития Челябинской области разместило видеоролик о Челябинской области, подготовленный по заказу Агентства международного сотрудничества к Российско-Казахстанскому форуму, который прошел в ноябре 2017 года с участием двух президентов.

В видеоролике рассказывается о том, чем в настоящее время живет Челябинская область: промышленность, сельское хозяйство, туризм и многое другое.

— Челябинская область — место для реализации новых идей и продолжения лучших традиций, — говорится в завершении видео.