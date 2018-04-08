«Ванкувер» не смог вернуть себе лидерство в MLS, проиграв «Реалу Солт-Лейк» 

«Реал Солт-Лейк» обыграл «Ванкувер Уайткэпс» в домашнем матче 5-го тура MLS со счётом 2:1.
В самом конце первого тайма «Реал Солт-Лейк» вышел вперёд благодаря голу Луиса Сильвы, которому ассистировал Брукс Леннон. На 88-й минуте преимущество хозяев удвоил Хефферсон Саварино, замкнувший прострел Кори Бэйрда. В оставшееся до финального свистка время гости успели забить один гол, автором которого стал Брек Ши.
«Ванкувер» упустил возможность вернуть себе лидерство в турнирной таблице и сейчас занимает второе место, имея в активе 10 очков и проигрывая «Канзас Сити» (10) по дополнительным показателям. «Реал Солт-Лейк» (7) занимает четвёртое место.