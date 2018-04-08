Воронежцы снова сорвали куш в лотерею

Житель Воронежской области выиграл загородный дом в лотерею.

Розыгрыш прошел 8 апреля, его запись доступна на YouTube. Кто именно стал победителем, пока неизвестно.

Напомним, это уже далеко не первый случай, когда победителями крупных розыгрышей оказываются жители Воронежской области. Только в марте один воронежец выиграл два миллиона, другой — квартиру, третий — загородный дом.