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Воронежцы снова сорвали куш в лотерею
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Воронежцы снова сорвали куш в лотерею 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Житель Воронежской области выиграл загородный дом в лотерею.
Розыгрыш прошел 8 апреля, его запись доступна на YouTube. Кто именно стал победителем, пока неизвестно.
Напомним, это уже далеко не первый случай, когда победителями крупных розыгрышей оказываются жители Воронежской области. Только в марте один воронежец выиграл два миллиона, другой — квартиру, третий — загородный дом.
А в ноябре прошлого года жительница Панино Наталья Власова стала мультимиллионером, выиграв рекордный джекпот — 506 миллионов рублей.
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