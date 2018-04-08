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Сокол» проиграл «Сатурну» из Подмосковья
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Сокол» проиграл «Сатурну» из Подмосковья 

АиФ 9 минут назад
Фото: АиФ
Саратовские болельщики «Сокола» были разочарованы — саратовский клуб «Сокол» проиграл подмосковному «Сатурну» в матче 18-го тура Профессиональной футбольной лиги.
Матч прошел в родных для волжан стенах — на стадионе «Локомотив». Несмотря на прохладную погоду, на трибунах были самые стойкие фанаты «Сокола». Но игра завершилась не в пользу хозяев — со счетом 3:0. Команда из Раменского оказалась настоячивее, а Кирилл Зубков, Кирилл Бор и Константин Корж, забившие три гола, оперативне у ворот.
Таким образом, «Сокол» сейчас в турнирной таблице на 10-м место из 14.
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