Сокол» проиграл «Сатурну» из Подмосковья

Саратовские болельщики «Сокола» были разочарованы — саратовский клуб «Сокол» проиграл подмосковному «Сатурну» в матче 18-го тура Профессиональной футбольной лиги.

Матч прошел в родных для волжан стенах — на стадионе «Локомотив». Несмотря на прохладную погоду, на трибунах были самые стойкие фанаты «Сокола». Но игра завершилась не в пользу хозяев — со счетом 3:0. Команда из Раменского оказалась настоячивее, а Кирилл Зубков , Кирилл Бор и Константин Корж , забившие три гола, оперативне у ворот.

Таким образом, «Сокол» сейчас в турнирной таблице на 10-м место из 14.