В Индии членов парламента задержали за сидячую забастовку у резиденции Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр — РИА Новости . Ряд высокопоставленных членов парламента Индии, состоящих в партии «Телугу Десам» (Telugu Desam Party, TDP), задержаны в воскресенье за проведение сидячей забастовки возле резиденции премьер-министра страны Нарендры Моди , сообщает издание Indian Express.

Участники протестной акции требовали, чтобы глава индийского правительства предоставил штату Андхра Прадеш особый статус. Они утверждают, что соответствующее обещание Моди дал после того, как в 2014 году область Тегангана была выделена в отдельный штат. Особый статус позволил бы местным властям претендовать на дополнительное финансирование из Нью-Дели, необходимое для развития нового административного центра штата — города Амравати.

Andhra Pradesh special status: TDP MPs detained for protesting outside PM’s residencehttps://t.co/CicGvhSbq5

— The Indian Express (@IndianExpress) April 8, 2018

"Премьер-министр — человек, которому предстоит принять решение об особом статусе для Андхра Прадеш. Он должен сдержать свои обещания, поэтому мы обращаем наши требования к нему", — прокомментировал один из задержанных парламентариев Джайдев Галла.

СМИ сообщают, что участники протестной акции не понесут уголовной ответственности и будут отпущены на свободу сегодня же.

После серии безуспешных попыток добиться предоставления штату Андхра Прадеш особого статуса партия «Телугу Десам» в марте текущего года объявила о выходе из правящей правоцентристской коалиции Индии. Как отмечалось ранее, в настоящее время эта партия занимает 16 мест в Лок сабха — нижней палате парламента Индии, а потому ее выход не угрожает распадом коалиции.