Крис Смоллинг: Моуринью сказал, что мы не хотим быть клоунами

«В перерыве нам было жаль себя, мы хотели вернуться на поле и сыграть с гордостью. Думаю, мы полностью заслужили победу. В первом тайме мы действовали ужасно, мы не играли в свой футбол, и могли проигрывать и крупнее.