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Крис Смоллинг: Моуринью сказал, что мы не хотим быть клоунами
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Крис Смоллинг: Моуринью сказал, что мы не хотим быть клоунами 

Советский спорт 27 минут назад
«В перерыве нам было жаль себя, мы хотели вернуться на поле и сыграть с гордостью. Думаю, мы полностью заслужили победу. В первом тайме мы действовали ужасно, мы не играли в свой футбол, и могли проигрывать и крупнее.
В перерыве Моуринью не говорил много, мы и сами понимали, что играли слабо. Он лишь сказал, что мы не хотим быть клоунами, которые будут смотреть за тем, как соперник оформляет чемпионство. „Сити“ на своем стадионе весь сезон играл великолепно, но мы подняли свой уровень игры и победили», — цитирует Смоллинга Sky Sports.
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