«Торпедо» проиграло Великим Лукам

Фото пресс-службы ФК «Торпедо»

Футболисты «Торпедо» возобновили сезон домашним матчем против команды «Луки-Энергия» из Великих Лук Псковской области. Перед этой игрой владимирцы располагались на 5 месте в зоне «Запад» второго дивизиона, наш соперник занимал 10 место.

В составе торпедовцев появился только один новичок — наш земляк Семен Федотов , имеющий опыт выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы за ЦСКА, занял место опорного полузащитника. Остальные футболисты были хорошо знакомы болельщикам «черно-белых».

Матч начался с ушата холодной воды, который гости вылили на наших футболистов. На 14-ой минуте после углового удара один из владимирцев попытался выбить мяч животом, в результате он оказался на ноге игрока «Луки-Энергии» Дмитрия Орлова , который без труда открыл счет.

Не прошло и двух минут, как гости удвоили счет. Грубую ошибку совершил защитник Сергей Шалин , который упустил своего игрока. Неудачно выскочил из ворот и голкипер Артем Ковешников . В итоге, нападающему гостей Дмитрию Белевитину не составило труда перекинуть мяч через вратаря в пустые ворота — 0:2!

Еще в первом тайме наш лучший бомбардир Алексей Баев имел, как минимум, два момента, для того, чтобы отыграться, но на высоте был голкипер гостей Артем Загребин

Во втором тайме торпедовцы владели подавляющим преимуществом. Тот же Баев мог забить трижды. Также отличные моменты упустили Дмитрий Агапцев Александр Заикин . Увы, но мяч в этот день упорно не шел в ворота. Итог игры — 0:2, поражение владимирского «Торпедо».