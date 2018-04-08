Молодой парень из Кулебак отказался от алкоголя и пельменей и похудел на 6 кг за неделю

Сильные тоже плачут

Выпуск проекта оказался сложным для всех участников не столько в физическом плане, сколько в моральном. Им пришлось преодолеть много соблазнов и комплексов.

В шоу остается все меньше и меньше участников: по 3-4 игрока в каждой из трех команд. При этом организаторы стремятся всякий раз поставить людей в экстремальные условия. Вывести из зоны комфорта, разделить и перемешать. Вот и на этот раз участников решили на неделю переселить из курорта Имеритинский в шале в горах. Но! По одному участнику из каждой команды было велено оставить дома.

Команды сошлись на том, что в доме стоит оставить самых слабых. И в их число попала «красная» Елена Садикова. Вместе с ней в команде «слабых» остались «синий» Женя и «черная» Ира, которой психологические причины мешают терять вес. Хотя она соблюдает режим питания и активно тренируется.

Проводив ребят, Лена плакала: ее до сих пор считают балластом, хотя она продержалась уже 7 недель! Действительно, на первых тренировках она не могла выполнять большинство упражнений, а на соревнованиях врачи не разрешали ей участвовать в конкурсах. Но теперь все изменилось. Лена сбросила уже почти 30 кг, окрепла физически и морально. Отказалась от возможности поехать домой на три дня, но ее все равно считают слабой.

Чтобы подбодрить оставшуюся тройку игроков, ведущая Анфиса Чехова пообещала тому, кто из них троих сбросит за неделю больше всех килограммов, добавить еще один. Ради этого Евгений даже побрился на лысо — минус лишние 200 грамм.

Кроме того, Лене, Жене и Ире предстояло своими тренировками зарабатывать бонусы для своих команд, уехавших в горы. Дело в том, что там, в шале, им ежедневно накрывали праздничные богатые столы: вино, пироги, шашлыки и… никаких полезных, диетических и разрешенных продуктов.

А своими победами в доме так называемые слабые игроки могли «добывать» им посылки с хорошей едой. Ну и финальное испытание, по итогам которого команде-победительнице добавляют килограммы, а проигравшей — минусуют, тоже в этот раз должны были проходить не все команды, а лишь слабые игроки.

Итак, первое испытание — 1000 раз пропрыгать на скакалке. Лена Садикова с весом более центнера сначала плакала, что не сделает и 10 прыжков.

— Вот человек не умеет летать — он никогда и не полетит. А я прыгать не смогу, — говорила она.

Потом стала перешагивать через скакалку. А потом и перепрыгивать! В общем, свои 1000 прыжков онам все-таки совершила. Пусть не первая, но все же. А победила в этом конкурсе Ира, хотя она тоже ненавидит скакалку: в детстве Иру били скакалкой вместо ремня.

Пришел, увидел, победил

Игорь в горах тоже, к удивлению многих, смог проявить небывалую силу духа. Когда участники увидели на столе богатые яства, многие не удержались и начали пить и есть. Игорь же, который на прошлой неделе был дома и там позволил себе алкогольную вечеринку с друзьями, на этот раз устоял. Он вымочил кусок соленой рыбы, съел зелень из салата, подсушил кусочек хлеба на завтрак, выковырял мясо из пельменей и… ушел спать.

На утро он, бодрый и свежий, смог тренироваться. В отличие от многих других. Тренер был им очень доволен. Правда, сам Игорь скромно признал, что не ел и не пил потому, что плохо себя чувствовал. Тем не менее, на утро он смог сделать 100 отжиманий, расплачиваясь за ночную гулянку своего напарника по черной команде Кристиана. Они оба — самые юные участники шоу.

Когда же им доставили рыбный суп, заработанный Ирой на скакалке, они оба тоже остались недовольны этим блюдом. В общем, почти всю неделю Игорь глодал. Итог — минус 6 кг!

Что касается Лены, то ей еще предстояло пройти финальное испытание — подвесной мост.

Первое место здесь заняла Ира, пройдя испытание за 2 минуты. Лена оказалась на 2 месте — 4 минуты. Женя — на третьем — 5 минут. Садикова была счастлива, что оказалась не последней!

На финальном взвешивании команда «черных» трудами Иры и Игоря впервые оказалась первой. А проиграли на этот раз «синие».

Капитан Катя, позволившая себе пьяный разгул в шале, сбросила всего 1 кг. Столько же потеряли Саша и Аня, лишенные в горах привычных тренажеров. В итоге четвертому игроку в одиночку предстояло выбрать, кто из троих поедет домой. Такое случилось впервые! Но Катя воспользовалась иммунитетом капитана, и домой улетела Аня, оставив на проекте своего жениха Антона из команды «красных». И именно Лена из Выксы опять смогла по-матерински успокоить парня: поскучаете, похудеете, встретитесь и все будет еще лучше!

А теперь нижегородцы Лена и Игорь, как и другие игроки, ждут, что совсем скоро их разъединят, и каждый будет бороться сам за себя.