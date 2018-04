Овечкин ругается, но берет титул лучшего снайпера, а Тарасенко ломается (видео)

1. ОВЕЧКИН И «МОРИС РИШАР ТРОФИ»

Ну ты, Саш, любишь все откладывать на последний момент. Решил в матче с «Нью-Джерси» сотворить подвиг по расписанию — сделать хет-трик, чтобы выбить полтинник. А вот не получилось! Хотя все начиналось очень хорошо…

Уже на третьей минуте Ови оказался в левом круг вбрасывания, и вы сами знаете, что бывает после этого — передача Евгения Кузнецова туда в офис, и Овечкин мощным щелчком расстреливает пустой угол, куда не успевает сместиться голкипер Кори Шнайдер

Следующую шайбу пришлось ждать до начала третьего периода. И она получилась не совсем типичной, потому что теперь Овечкин бросал уже из правого круга. И показалось, что шайба залетела наугад, мимо вратаря, который допустил ошибку.

Но больше Александр Великий не забил ничего. Хотя очень старался и нанес 16 бросков, из которых восемь попали в створ. Только однажды Ови играл так, как ошпаренный — в декабре 2008-го он сделал 18 попыток-бросков. Но тогда он и был на 10 лет моложе, а энергии — вагон.

«У меня были хорошие шансы забить еще во всех периодах. Но пофиг. Дерьмо случается», — Овечкин произнес известную английскую поговорку, которую можно в более мягком варианте перевести как «Бывают в жизни огорчения».

Но какое же это огорчение, если Саша в итоге завоевал свой седьмой «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер лиги? Кстати, это повторение рекорда Бобби Халла , который тоже семь раз забивал больше всех в НХЛ за сезон. Но тогда еще Морис Ришар был жив, и приз его имени еще не учредили.

Еще интересно, что Овечкин стал самым возрастным снайпером в истории лиги со времен Фила Эспозито (1974-75). Сейчас Саше — 32 года, а Филу было 33.

«Я не хотел упускать свой 50-й гол, но теперь важнее плей-офф», — добавил Овечкин. А этот соперник уже известен. «Коламбус» на последний матч не выставил Артемия Панарина Сергея Бобровского , слил игру «Нэшвиллу». И спустился в таблице, избежав встречи с надоедливым «Питтсбургом». Вот пусть «пингвины» бодаются с «Филадельфией», убивают друг друга. Ну а тренер Джон Торторелла вместе со своей бандой попробует взять «Вашингтон». В любом случае сборная России на чемпионат мира получит или Овечкина — Кузнецова — Орлова, или Панарина — Бобровского. Ситуация win— win.

Вообще «Колорадо» имел преимущество, потому что проводил матч против «Сент-Луиса» у себя дома, на высокогорье. Да еще «блюзмены» играли накануне, были несвежими.

Но главная потеря произошла в первом периоде. Владимир Тарасенко провел на льду только 2.20 минуты — и получил травму руки. Российский форвард пытался остановить летящего по флангу мощного Габриеля Ландескога. Однако сделал это так неудачно, что крутанулся и повредил руку, врезавшись в борт. Подробности травмы не сообщаются, но рассказывают, что после игры Владимир ходил с перевязкой на левой руке.

В любом случае, даже если это лечить пару недель, не имеет никакого смысла дергать Тарасенко на чемпионат мира. Если только у него самого будет горячее желание, и он об этом объявит штабу сборной. «Колорадо» же провел отличный «матч смерти», вырвав путевку в плей-офф на флажке — и теперь сыграет с «Нэшвиллом». А вот «Сент-Луис» не попал в плей-офф впервые с 2011 года.

3. ОТСТАВКИ ТРЕНЕРОВ

Удивительное дело — впервые за 47 лет по ходу регулярного чемпионата НХЛ в отставку не был отправлен ни один тренер. Ни один!

«Рейнджерс» дождались, когда чаша унижения будет испита до дна, получили свои 0:5 от «Филадельфии», умылись — и только после этого убрали Алена Виньо , который работал в клубе пять лет. Кстати, очень интересно, кто теперь возглавит нью-йоркский клуб. От этого зависит, перейдет ли Илья Ковальчук в «Рейнджерс».

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ 1* — Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Набрал 2 (2+0) очка в матче с «Нью-Джерси» (5:3)

Набрал 3 (0+3) очка в матче с «Лос-Анджелесом» (4:2)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Рейнджерс» (5:0)

Общий зачет по сезону*: 84 — Малкин 79 — Кучеров 77 — Овечкин 65 — Панарин 57 — Кузнецов, Радулов 51 — Бобровский 48 — Дадонов, Тарасенко 39 — Василевский 33 — Проворов, Варламов 32 — Бучневич 23 — Анисимов 22 — Сергачев, Худобин 19 — Задоров 18 — Орлов 16 — Наместников, Зайцев 14 — Куликов 12 — Якупов 10 — Слепышев, Голдобин 8 — Антипин, Барбашев, Щербак 6 — Емелин 4 — Бурмистров, Сошников, Георгиев 3 — Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников 2 — Кулемин

* Первое место — 3 балла, второе место — 2 балла, третье место — 1 балл

ТАБЛО ДНЯ Колорадо — Сент-Луис — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Жирар, Бэрри, Маккиннон, Ландеског, Нието — Шварц, Шенн

К: Задоров (0+0; 0, 0, 1, 21.52)

СЛ: Тарасенко (0+0; 0, 0, 1, 2.20)

Барбашев (0+0; 0, 0, 1, 14.06)

Сошников (0+0; -1, 0, 0, 9.53)

Вашингтон — Нью-Джерси — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), Бэкстрем, Кемпни, ОВЕЧКИН, Бураковски — Хишир, Вуд, Марун

В: Овечкин (2+0; +1, 0, 8, 21.00)

Кузнецов (0+1; +1, 0, 3, 19.19)

Орлов (0+0; 0, 0, 1, 23.48)

Филадельфия — Рейнджерс — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

ПРОВОРОВ, Жиру, Раффл, Жиру, Жиру

Ф: Проворов (1+0; +2, 0, 4, 21.45)

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 1, 12.56)

Наместников (0+0; -1, 0, 1, 13.33)

Каролина — Тампа-Бэй — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Д. Стаал, Уильямс, Линдхольм — Кэллахэн, Палат

К: Зыков (0+0; -1, 0, 2, 8.47)

ТБ: Кучеров (0+0; -1, 0, 0, 22.25)

Флорида — Баффало — 4:3 (3:0, 0:0, 1:3)

Юбердо, Сивиор, Бьюгстад (ДАДОНОВ), Трочек — Поминвилль, Райнхарт, О’Райли

Ф: Дадонов (0+1; +1, 0, 1, 14.03)

Мамин (0+0; 0, 0, 1, 9.18)

Эдмонтон — Ванкувер — 3:2 бул. (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль (п.бул.) — Йокинен, Мотти

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 1, 12.19)

В: Голдобин (0+0; 0, 0, 1, 13.31)

Торонто — Монреаль — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Мэттьюз, Хаймэн, Кадри, Марло — Карр, Петри

Т: Зайцев (0+0; 0, 0, 0, 20.07)

Бостон — Оттава — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Пастрняк, Уингелс, Хайнен, Эчари, Бэккес — Дзингел, Дзингел

Б: в Худобин (28-26; 92,9%, 59.51)

Виннипег — Чикаго — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Бафлин, Коннор, Копп, Копп — Сибрук

Ч: Анисимов (0+0; -1, 0, 0, 15.32)

Лос-Анджелес — Даллас — 2:4 (0:4, 2:0, 0:0)

Мартинес, Мартинес — Шор, Бенн (РАДУЛОВ), Бенн (РАДУЛОВ), Бенн (РАДУЛОВ)

Д: Радулов (0+3; +4, 0, 3, 21.33)

Нэшвилл — Коламбус — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Уотсон, Форсберг, Форсберг, Форсберг — Андерсон, Дубински

Н: Емелин (0+0; 0, 4, 1, 15.57)

Детройт — Айлендерс — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Зеттерберг, Абделькадер, Ларкин — Лэдд, Ли, Пулок, Таварес

Аризона — Анахайм — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Хенрик, Ракелл, Линдхольм

Калгари — Вегас — 7:1 (3:0, 3:1, 1:0)

Годро, Янковски, Янковски, Хэтавэй, Фу, Янковски, Янковски — Икин

Сан-Хосе — Миннесота — 3:6 (2:2, 0:3, 1:1)

Бернс, Павелски, Мейер — Бродин, Каллен, Гранлунд, Закер, Закер, Э. Стаал

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: Макдэвид Эдмонтон — 108 (41+67) очков, Жиру Филадельфия — 102 (34+68), КУЧЕРОВ Тампа-Бэй — 100 (39+61), МАЛКИН Питтсбург — 98 (42+56), Маккиннон Колорадо — 97 (39+58), Холл Нью-Джерси — 93 (39+54)…

ОВЕЧКИН Вашингтон — 87 (49+38), КУЗНЕЦОВ Вашингтон — 83 (27+56), ПАНАРИН Коламбус — 82 (27+55), РАДУЛОВ Даллас — 72 (27+45), ТАРАСЕНКО Сент-Луис — 66 (33+33), ДАДОНОВ Флорида — 64 (27+37).

УЖЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПАРЫ ПЛЕЙ-ОФФ Западная конференция

Нэшвилл — Колорадо

Вегас — Лос-Анджелес

Виннипег — Миннесота

Анахайм — Сан-Хосе

Восточная конференция

Вашингтон — Коламбус

Питтсбург — Филадельфия

Восточная конференция

И В ОП П Ш О ТАМПА-БЭЙ 82 54 5 23 296-236 113 БОСТОН 81 50 12 19 268-210 112 ВАШИНГТОН 82 49 7 26 259-239 105 ТОРОНТО 82 49 7 26 277-232 105 ПИТТСБУРГ 82 47 6 29 272-250 100 ФИЛАДЕЛЬФИЯ 82 42 14 26 251-243 98 КОЛАМБУС 82 45 7 30 242-230 97 НЬЮ-ДЖЕРСИ 82 44 9 29 248-244 97 Флорида 81 43 8 30 244-244 94 Каролина 82 36 11 35 228-256 83 Айлендерс 82 35 10 37 264-296 80 Рейнджерс 82 34 9 39 231-268 77 Детройт 82 30 13 39 217-255 73 Монреаль 82 29 13 40 209-264 71 Оттава 82 28 11 43 221-291 67 Буффало 82 25 12 45 199-280 62 ЗАПАДНАЯ конференция

И В ОП П Ш О НЭШВИЛЛ 82 53 11 18 267-211 117 ВИННИПЕГ 82 52 10 20 277-218 114 ВЕГАС 82 51 7 24 272-228 109 МИННЕСОТА 82 45 11 26 253-232 101 АНАХАЙМ 82 44 13 25 235-216 101 САН-ХОСЕ 82 45 10 27 252-229 100 ЛОС-АНДЖЕЛЕС82 45 8 29 239-203 98 КОЛОРАДО 82 43 9 30 257-237 95 Сент-Луис 82 44 6 32 226-222 94 Даллас 82 42 8 32 235-225 92 Калгари 82 37 10 35 218-248 84 Эдмонтон 82 36 6 40 234-263 78 Чикаго 82 33 10 39 229-256 76 Ванкувер 82 31 10 40 218-264 73 Аризона 82 29 12 41 208-256 70 Выделено — команда в зоне плей-офф. Большими буквами — команда гарантировала себе участие в плей-офф.