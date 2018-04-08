«Локомотив» обыграл «Ростов» в молодёжном первенстве

«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 25-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Сапсан-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «железнодорожников» голами отличились Тимур Сулейманов и Амир Натхо , за дончан забил Дмитрий Соловьёв . В первом тайме Соловьёв мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

«Локомотив» набрал 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Ростов» (35) располагается на восьмой позиции.