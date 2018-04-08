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«Локомотив» обыграл «Ростов» в молодёжном первенстве
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«Локомотив» обыграл «Ростов» в молодёжном первенстве 

Чемпионат.com 56 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 25-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Сапсан-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «железнодорожников» голами отличились Тимур Сулейманов и Амир Натхо, за дончан забил Дмитрий Соловьёв. В первом тайме Соловьёв мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.
«Локомотив» набрал 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Ростов» (35) располагается на восьмой позиции.
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