В стартовом поединке воскресной программы 31-го тура чемпионата Италии «Интер» гостит у «Торино».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Торино
Интер Милан
Сиригу Сальваторе • Н'Кулу Николя • Бурдиссо Николас • Моретти Эмилиано • Де Сильвестри Лоренцо • Базелли Даниэле • Оби Джоэл • Ансальди Кристиан • Ляич Адем • Фальке Яго • Белотти Андреа
Запасные: Молинаро Кристиан • Вальдифиори Мирко • Аскуа Африйе • Ичасо Сальвадор • Бонифаци Кевин • Баррека Антонио • Эдера Симоне • Беренгер Алекс • Милинкович-Савич Ваня
Ханданович Самир • Канселу Жоау • Шкриньяр Милан • Миранда Жоао • Д'Амброзио Данило • Гальярдини Роберто • Брозович Марсело • Кандрева Антонио • Валеро Борха • Перишич Иван • Икарди Мауро
Запасные: Берни Томмазо • Паделли Даниэле • Сантон Давиде • Раноккия Андреа • Рафинья Алькантара • Эдер Мартинс • Лопес Лисандро II • Карамо Янн • Пинамонти Андреа • Далберт Эстеван
08 апреля. Стадион «Олимпийский стадион (Турин)» (Турин).