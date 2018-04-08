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«Торино» — «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн
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«Торино» — «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн 

Евро-футбол.Ру 43 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В стартовом поединке воскресной программы 31-го тура чемпионата Италии «Интер» гостит у «Торино».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Торино
Интер Милан
Сиригу Сальваторе • Н'Кулу Николя • Бурдиссо Николас • Моретти Эмилиано • Де Сильвестри Лоренцо • Базелли Даниэле • Оби Джоэл • Ансальди КристианЛяич Адем • Фальке Яго • Белотти Андреа
Запасные: Молинаро Кристиан • Вальдифиори Мирко • Аскуа Африйе • Ичасо СальвадорБонифаци Кевин • Баррека Антонио • Эдера Симоне • Беренгер Алекс • Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня
Ханданович Самир • Канселу Жоау • Шкриньяр Милан • Миранда Жоао • Д'Амброзио Данило • Гальярдини Роберто • Брозович Марсело • Кандрева Антонио • Валеро Борха • Перишич Иван • Икарди Мауро
Запасные: Берни Томмазо • Паделли Даниэле • Сантон Давиде • Раноккия Андреа • Рафинья Алькантара • Эдер Мартинс • Лопес Лисандро II • Карамо Янн • Пинамонти Андреа • Далберт Эстеван
08 апреля. Стадион «Олимпийский стадион (Турин)» (Турин).
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