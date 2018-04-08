Нижегородский ФК «Олимпиец» уступил калининградской «Балтике»

Нижегородский футбольный клуб «Олимпиец» уступил калининградской «Балтике» в домашнем матче. Встреча, которая состоялась вчера, 7 апреля, на стадионе «Химик» в Дзержинске, завершилась со счетом 1:2. Об этом сообщается на официальном сайте ФК «Олимпиец».

Счет открыл нападающий «Олимпийца» Дану Спэтару, пробив точно в «девятку» ворот соперника. Однако уже через пару минут гости смогли отыграться. На перерыв команду ушли с результатом 1:1. Во второй половине матча вратарь «Олимпийца» Михаил Бородько пытался вынести мяч кулаками, но он угодил в защитника Андрея Хрипкова , от которого отскочил в сетку ворот нижегородцев. В итоге «Олимпиец» потерпел обидное поражение.

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Напомним, ранее нижегородский «Олимпиец» сыграл вничью с «Тюменью».

Фото: ФК «Олимпиец»