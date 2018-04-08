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Видео боя: Джеймс Дигейл — Кейлеб Труэкс II, HD 720
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Видео боя: Джеймс Дигейл — Кейлеб Труэкс II, HD 720 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского матча-реванша между Джеймсом Дигейлом и Кейлебом Труэксом, который состоялся 7 апреля 2018 года в Лас-Вегасе (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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